Stipsi negli adulti

Alcuni lassativi sono sicuri per l’uso a lungo termine. Altri devono essere utilizzati solo occasionalmente. Certi sono efficaci nella prevenzione della stipsi, taluni per trattarla. Esistono diverse classi di lassativi, tra cui i seguenti (vedere anche la tabella Agenti utilizzati per prevenire o trattare la stipsi):

Agenti ammassanti

Emollienti delle feci

Agenti osmotici

Stimolanti

Recettori oppioidi mu

Gli agenti ammassanti, come crusca e psillio (disponibili anche nelle fibre di molti tipi di verdura), aggiungono massa alle feci e assorbono acqua. Una massa aumentata stimola le naturali contrazioni dell’intestino e feci più voluminose contenenti più acqua sono più molli e passano più facilmente. Gli agenti ammassanti agiscono lentamente e delicatamente e rappresentano il modo più sicuro per garantire evacuazioni regolari. Questi farmaci, in genere, vengono assunti, all’inizio, a dosaggio moderato. La dose viene aumentata gradualmente finché non si raggiunge una certa regolarità. I soggetti che utilizzano agenti ammassanti devono sempre bere molti fluidi. Questi agenti potrebbero causare problemi di aumentata quantità di gas (flatulenza) e meteorismo.

Gli emollienti delle feci, come docusato o olio minerale, agiscono lentamente per ammorbidire le feci, facilitandone l’espulsione. Inoltre, un lieve aumento della massa causato da questi lassativi stimola le contrazioni naturali dell’intestino crasso promuovendo un’eliminazione più agevole. Alcuni soggetti, tuttavia, non gradiscono l’emissione di feci molli. Gli emollienti delle feci sono maggiormente indicati in pazienti che devono evitare sforzi, ad esempio in presenza di emorroidi o pregresso intervento chirurgico addominale.

Gli agenti osmotici spingono grandi quantità di acqua nell’intestino crasso, rendendo le feci molli e poco compatte. L’eccesso di fluido distende le pareti dell’intestino crasso, stimolando le contrazioni. Questi lassativi sono costituiti da sali o zuccheri scarsamente assorbiti. Possono provocare ritenzione di fluidi nei soggetti con patologia renale o scompenso cardiaco, specialmente a dosi elevate o frequenti.

In linea generale, gli agenti osmotici sono ragionevolmente sicuri anche se utilizzati regolarmente. Tuttavia, quelli che contengono magnesio e fosfato sono parzialmente assorbiti nel torrente ematico e possono essere nocivi negli anziani, in soggetti con insufficienza renale o con malattie renali e nei pazienti che assumono farmaci che influiscono sulla funzionalità renale (come diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina [ACE-inibitori] e antagonisti del recettore dell’angiotensina II). Anche se in rari casi, alcuni pazienti hanno sviluppato insufficienza renale dopo assunzione di lassativi a base di fosfato di sodio per via orale, con il fine di espellere le feci dall’intestino, prima di radiografie del tratto digerente o colonscopia.

I lassativi stimolanti (come fenolftaleina, bisacodile e antrachinoni) contengono sostanze irritanti, come senna e cascara. Queste sostanze stimolano le pareti dell’intestino crasso, inducendone la contrazione e la spinta delle feci. Sono utili nella prevenzione della stipsi in soggetti che assumono farmaci che quasi sicuramente provocano stipsi, come gli oppioidi. Anche i lassativi stimolanti sono spesso utilizzati per svuotare l’intestino crasso prima di una procedura diagnostica.

Assunti per via orale, i lassativi stimolanti, in genere, provocano un’evacuazione semisolida in 6-8 ore, ma spesso provocano anche crampi. Sotto forma di supposta, questi agenti spesso agiscono dopo 15-60 minuti. L’uso prolungato di lassativi stimolanti può creare anomali depositi di un pigmento scuro nella mucosa dell’intestino crasso (condizione definita melanosi colica). Altri effetti collaterali comprendono reazioni allergiche e perdita di elettroliti dal sangue. Inoltre, l’intestino crasso può diventare dipendente dai lassativi stimolanti, con conseguente insorgenza della sindrome dell’intestino pigro. Pertanto, questi farmaci devono essere utilizzati solo per brevi periodi.

Il bisacodile è un farmaco efficace per la stipsi cronica. Gli antrachinoni sono presenti nella senna, nella cascara sagrada, nell’aloe e nel rabarbaro e sono componenti comuni dei lassativi a base di erbe e da banco. Il lubiprostone agisce inducendo una secrezione di fluido aggiuntivo da parte dell’intestino crasso, agevolando il passaggio delle feci. Diversamente da altri lassativi stimolanti, il lubiprostone è sicuro per l’uso prolungato.

Gli antagonisti dei recettori oppioidi mu (come metilnaltrexone, naloxegol, naldemedina e almvimopan) sono farmaci utilizzati per trattare la stipsi indotta dagli oppioidi che non è alleviata da altre misure. Questi farmaci sono progettati per bloccare gli effetti intestinali degli oppioidi senza interferire con il sollievo dal dolore che gli oppioidi forniscono. Gli effetti collaterali più comuni includono mal di stomaco, diarrea, nausea, vomito e cefalea.