Poiché il tumore della prostata è diffuso e talvolta fatale e poiché può essere asintomatico fino alla malattia avanzata, molti medici propongono di effettuare test di screening nei soggetti asintomatici.

Per lo screening del tumore prostatico il medico esegue un’esplorazione rettale digitale (ERD) e un esame del sangue per misurare il livello di antigene prostatico specifico (PSA). Se la ghiandola prostatica risulta dura, con rigonfiamenti irregolari o viene rilevata una massa o se il livello di PSA è elevato, è più probabile la presenza di tumore della prostata. I livelli di PSA possono essere tuttavia fuorvianti poiché possono risultare normali in presenza di tumore della prostata ed elevati per ragioni diverse dal tumore. Di norma, i livelli di PSA aumentano con l’età e in presenza di disturbi quali iperplasia prostatica benigna e prostatite.

Lo screening offre il vantaggio di poter rilevare tumori aggressivi precocemente, quando ancora possono essere curati. Tuttavia, gli esperti non sono d’accordo riguardo a se e quando lo screening sia utile per una serie di motivi:

I test di screening possono essere positivi in molti uomini che non hanno un tumore.

Alcuni tumori della prostata hanno una crescita talmente lenta da non richiedere un trattamento.

Raramente, il test per PSA standard può non rilevare alcuni tumori più aggressivi.

Si valuta lo screening con esame del sangue per PSA per tutti gli uomini di oltre 50 anni e per alcuni soggetti più giovani che presentano fattori di rischio, come essere di colore o avere un’anamnesi familiare di tumore della prostata. I benefici dello screening possono diminuire con l’avanzare dell’età. Le raccomandazioni della United States Preventive Services Task Force indicano che gli uomini di età compresa tra i 55 e i 69 anni (ma non quelli di età pari o superiore a 70 anni) devono discutere con il proprio medico i vantaggi e i rischi dello screening con esame del sangue per PSA.

Lo screening può consentire di individuare tumori che probabilmente non sarebbero dannosi o letali persino se non venissero mai diagnosticati. In tali tipi di tumore, gli effetti collaterali associati al trattamento (ad esempio disfunzione erettile o incontinenza urinaria) possono provocare più danni di un tumore non curato. A tutti gli uomini in cui l’esame bioptico ha indicato la presenza di tumore è stato storicamente raccomandato di sottoporsi a trattamento, poiché non è sempre possibile stabilire con certezza precocemente quali tumori saranno aggressivi (ad esempio i tumori con un grado di differenziazione di Gleason basso e che interessano solo una piccola porzione della prostata). Pertanto, sono stati trattati per tumore della prostata molti più uomini rispetto a quelli che sarebbero deceduti o avrebbero avuto gravi complicanze a causa del cancro. Di conseguenza, molti soggetti trattati non hanno tratto benefici, pur continuando ad essere a rischio di sviluppare effetti collaterali. Tuttavia, più di recente, quando la comprensione del tumore della prostata è migliorata, i medici offrono ad alcuni uomini con biopsia positiva l’opzione di un attento monitoraggio (sorveglianza attiva), ritardando il trattamento fino a quando i risultati dei controlli e degli esami periodici non indichino la necessità del trattamento (ad esempio, il tumore sta aumentando di dimensioni o sta diventando più aggressivo).

Poiché non è ancora chiaro quale sia la tipologia di intervento migliore e dato che i pazienti possono avere valori e preferenze diversi, i rischi e i benefici dello screening, della biopsia e del trattamento vanno valutati assieme al medico. Per esempio, dovrebbero sottoporsi a screening i soggetti che preferiscono rischiare di incorrere in probabili effetti collaterali associati al trattamento piuttosto che anche solo in un minimo rischio di morte causato dal tumore della prostata. Coloro i quali, invece, non intendono rischiare gli effetti collaterali del trattamento, a meno che non sia assolutamente necessario, possono decidere di non effettuare lo screening.