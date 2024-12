Come nel caso delle ustioni più superficiali, quelle profonde minori sono solitamente trattate con pomate antibiotiche. Talvolta i medici non utilizzano pomate antibiotiche, ma applicano invece speciali medicazioni sterili che possono essere lasciate in sede da qualche giorno fino a una settimana. Alcune di queste medicazioni contengono argento, che uccide i batteri. Altri tipi di medicazione sono leggermente porosi, il necessario per lasciar drenare i liquidi dalla ferita senza consentire la penetrazione dei batteri. L’eventuale cute morta e le vesciche aperte devono essere rimosse da un professionista sanitario prima dell’applicazione della pomata antibiotica o della medicazione. Inoltre, tenendo per i primi giorni il braccio o la gamba ustionati sollevati al di sopra del cuore, si riducono l’edema e il dolore. Anche le medicazioni compressive, come le bende elastiche, possono contribuire a ridurre l’edema e migliorare la guarigione delle ferite. Può essere necessaria l’ospedalizzazione oppure frequenti visite in ospedale o presso l’ambulatorio medico, possibilmente ogni giorno nei primi giorni.

Possono rendersi necessari innesti cutanei per sostituire la cute ustionata che non guarirà. In altri casi gli innesti cutanei servono per coprire temporaneamente e proteggere la cute durante il processo di guarigione. Per la procedura di innesto cutaneo, un frammento di cute sana viene prelevato da fonti quali

un’area non ustionata del corpo paziente (autotrapianto)

una persona deceduta (allotrapianto)

un animale (xenotrapianto)

Gli autotrapianti possono essere costituiti da frammenti di cute solida o da innesti a rete. In questo caso i medici eseguono con uno strumento specifico tante piccole incisioni a distanza regolare sul lembo di cute da innestare, in modo da poterlo tendere e coprire una zona molto più ampia (spesso anche molte volte rispetto all’area del lembo originale). Gli innesti a rete vengono impiegati in zone più nascoste, per cui l’aspetto non desta preoccupazioni, e per le ustioni che interessano oltre il 20% della superficie corporea e la cute del donatore è insufficiente. Questi innesti guariscono assumendo un aspetto irregolare a griglia, talvolta con notevole tessuto cicatriziale. Una volta rimosso tutto il tessuto necrotico ed effettuata la pulizia della ferita, l’innesto cutaneo viene suturato chirurgicamente sulle superfici ustionate. Si può utilizzare anche cute artificiale. Gli autotrapianti sono permanenti,

Gli allotrapianti e gli xenotrapianti offrono una protezione temporanea alla pelle che sta guarendo, ma vengono rigettati dal sistema immunitario del paziente dopo 10-21 giorni e devono essere rimossi. Dopo la rimozione degli allotrapianti e degli xenotrapianti, se la ferita è a tutto spessore (terzo grado) ed è troppo estesa per guarire spontaneamente sarà necessario un autotrapianto. La cute ustionata può essere sostituita in qualsiasi momento anche dopo diversi giorni dall’ustione.

Di solito è necessario ricorrere alla fisioterapia e alla terapia occupazionale per prevenire l’immobilità causata dalla cicatrizzazione nelle zone articolari e aiutare i pazienti a mantenere la capacità di svolgere le attività quotidiane nonostante la limitazione dei movimenti. Nei primi giorni dopo l’ustione vengono iniziati esercizi di stiramento. Vengono applicate delle stecche per assicurarsi che le articolazioni restino immobili nelle posizioni che con minor probabilità portano a contratture. Le stecche vengono lasciate in sede tranne quando vengono eseguiti gli esercizi di mobilizzazione delle articolazioni. Se è stato eseguito un innesto cutaneo, la terapia non viene avviata prima che siano trascorsi da 1 ad almeno 3 giorni dopo il suo attecchimento, in modo tale da non interferire con la guarigione. L’applicazione di fasciature compressive sull’ustione può impedire lo sviluppo di grosse cicatrici.