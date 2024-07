Tofacitinib è un farmaco somministrato per via orale due volte al giorno agli adulti con colite ulcerosa da moderata a grave. Questo farmaco è un inibitore della Janus chinasi (JAK). Non è in realtà un agente biologico, perché viene prodotto mediante processi chimici e non da organismi viventi. Tuttavia, condivide molte delle caratteristiche degli agenti biologici, compresi molti degli effetti collaterali. Tofacitinib interferisce con la comunicazione fra le cellule che coordinano l’infiammazione inibendo un enzima (la Janus chinasi o JAK). Gli effetti collaterali gravi includono aumento della suscettibilità alle infezioni, formazione di coaguli di sangue (come nella trombosi venosa profonda o nell’embolia polmonare), attacco cardiaco e ictus.

Upadacitinib è un farmaco per adulti affetti da colite ulcerosa da moderata a grave assunto per via orale una volta al giorno. È anch’esso un inibitore di JAK (descritto sopra). In generale gli effetti collaterali sono simili a quelli di altri inibitori di JAK (come tofacitinib).

Ozanimod è un farmaco assunto per via orale destinato agli adulti con colite ulcerosa da moderata a grave. Questo farmaco non deve essere utilizzato da soggetti che hanno avuto un attacco cardiaco, dolore toracico (angina instabile), ictus o mini-ictus (attacco ischemico transitorio o TIA) o con alcuni tipi di insufficienza cardiaca negli ultimi 6 mesi. Non deve inoltre essere assunto da soggetti che hanno o hanno avuto un’anamnesi di certi tipi di battito cardiaco irregolare o anomalo (aritmia) non corretto da un pacemaker, da soggetti con apnea del sonno grave non trattata o da soggetti che assumono un inibitore delle monoaminossidasi (IMAO; come selegilina, fenelzina e linezolid). Ozanimod può aumentare il rischio di infezioni, rallentare la frequenza cardiaca, ridurre il numero di globuli bianchi e causare danno epatico.