Panoramica sui disturbi della rifrazione

Visita oculistica, compresa la misurazione dell’acuità visiva

Tutti dovrebbero sottoporsi a regolari visite oculistiche da un oftalmologo (un medico specializzato nella valutazione e nel trattamento, chirurgico e non, dei disturbi oculari) o da un optometrista (un operatore sanitario specializzato nella diagnosi e nel trattamento dei vizi di rifrazione). Questa visita oculistica deve essere ripetuta ogni 1 o 2 anni. Lo screening dei bambini aiuta a rilevare i vizi di rifrazione prima che interferiscano con l’apprendimento.

Durante la visita, si usa una tabella oculistica per determinare la nitidezza della vista (acuità visiva). L’acuità visiva viene misurata in rapporto a quella di un soggetto normale (non affetto da problemi). Per esempio, una persona con una visione di 20/60 vede a 6 metri ciò che una persona con una visione normale vede a 18 metri. In altre parole, la persona deve trovarsi a 6 metri per leggere le lettere che una persona con una vista normale può leggere a una distanza di 18 metri.

Benché i vizi di rifrazione spesso si riscontrino in occhi altrimenti sani, la loro valutazione generalmente include anche esami non correlati ai vizi di rifrazione come, per esempio, il campo visivo, la pressione intraoculare e la motilità oculare.