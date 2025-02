Panoramica sulla contraccezione

La contraccezione è la prevenzione dell’ovulazione (impedire alle ovaie di rilasciare gli ovuli) o la prevenzione della fecondazione di un ovulo a opera di uno spermatozoo (concepimento) o la prevenzione dell’adesione dell’ovulo fecondato al rivestimento dell’utero (impianto).

Sapevate che...

La contraccezione (controllo delle nascite) serve a prevenire la gravidanza. I metodi contraccettivi possono essere temporanei (per esempio, pillole anticoncezionali o un dispositivo intrauterino) o permanenti (per evitare la gravidanza permanentemente, per esempio la vasectomia o la sterilizzazione tubarica). L’aborto è un intervento che interrompe la gravidanza. Viene utilizzato per terminare una gravidanza indesiderata in caso di fallimento del metodo contraccettivo o di mancato uso di contraccezione.

Esistono molti metodi contraccettivi. Nessun metodo è completamente efficace, ma alcuni sono più affidabili di altri. Spesso l’efficacia dipende da quale metodo viene utilizzato e da quanto ci si attiene alle istruzioni. Pertanto, l’efficacia di un metodo contraccettivo può essere descritta in due modi:

L’efficacia nel prevenire la gravidanza quando viene utilizzato dalla maggior parte delle persone (uso tipico)

L’efficacia nel prevenire la gravidanza quando le istruzioni per l’uso vengono seguite esattamente (uso perfetto)

Ad esempio, i contraccettivi orali (pillola anticoncezionale) sono molto efficaci se assunti ogni giorno (uso perfetto). Dimenticare di assumere alcune pillole (uso tipico) ne riduce tuttavia l’efficacia. Per contro, i dispositivi intrauterini (IUD), una volta inseriti, non richiedono altro finché non devono essere sostituiti. Pertanto, uso tipico e uso perfetto coincidono. Le persone tendono a seguire meglio le istruzioni quando acquisiscono familiarità con il metodo, di conseguenza la differenza fra efficacia dell’uso perfetto ed efficacia dell’uso tipico spesso si riduce con il passare del tempo.

Tabella Quanto è efficace la contraccezione? Tabella

Oltre al proprio grado di efficacia, ciascun metodo contraccettivo presenta vantaggi e svantaggi. La scelta del metodo dipende dalle preferenze, dal grado di affidabilità richiesto e da considerazioni mediche.

Nonostante il tasso di gravidanze più alto associato all’uso di profilattici rispetto ad altri metodi, i preservativi (principalmente in lattice e sintetici) offrono protezione contro tutte le infezioni sessualmente trasmesse (ITS) comuni, compresa l’infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV). Nell’ambito delle pratiche sessuali più sicure, i preservativi devono essere utilizzati anche quando viene usato un altro metodo contraccettivo.

In caso di rapporti sessuali non protetti, la contraccezione d’emergenza può aiutare a evitare una gravidanza indesiderata. La contraccezione d’emergenza non deve essere utilizzata come una forma abituale di contraccezione.

Tabella Confronto fra metodi contraccettivi Tabella