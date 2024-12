Decisioni sugli esami medici

Gli esami di screening servono a rilevare una malattia nelle persone che non presentano sintomi. Ad esempio, la maggioranza degli operatori sanitari raccomanda a tutti i soggetti di oltre 45 anni di sottoporsi a un test di screening per il cancro del colon anche se non hanno sintomi e sono in buona salute. Lo screening si basa sull’idea naturale che gli esiti saranno migliori se una malattia viene identificata e trattata nelle sue fasi iniziali. Seppur abbastanza logica, questa idea non è sempre corretta. Per alcune malattie, come il cancro dei testicoli e il cancro dell’ovaio, non sembra esserci alcuna differenza negli esiti tra i soggetti la cui malattia viene individuata mediante uno screening e i soggetti la cui malattia viene diagnosticata dopo la comparsa dei primi sintomi.

Un ulteriore problema potenziale degli esami di screening è che i risultati di solito richiedono la conferma con un esame più definitivo. Per esempio, per le donne con una mammografia anomala potrebbe essere necessaria una biopsia mammaria. Tali esami definitivi sono spesso invasivi, generano disagio e talvolta sono piuttosto pericolosi. Per esempio, una biopsia polmonare può causare un collasso polmonare. Poiché i risultati degli esami di screening sono talvolta anomali nei soggetti sani (una situazione comune in quanto nessun test è accurato al 100%), alcuni soggetti si sottopongono a esami inutili e potenzialmente dannosi.

Pertanto, i medici raccomandano di eseguire esami di screening solo per le malattie per cui gli esami di screening sono comprovatamente utili per migliorare gli esiti. Le raccomandazioni di screening sono personalizzate in base al rischio specifico del soggetto per tale malattia.

Le sperimentazioni cliniche sono necessarie per stabilire quali esami di screening sono efficaci e quali soggetti dovrebbero esservi sottoposti. Nonostante queste considerazioni, è evidente che per alcune malattie, come l’ipertensione e il cancro della cervice, lo screening possa salvare la vita. Per essere utili, gli esami di screening devono essere

Precisi

Relativamente poco costosi

Poco rischiosi

Poco o per nulla fastidiosi per il paziente

Utili a migliorare gli esiti