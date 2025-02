Fibrosi cistica (FC)

Nei neonati positivi al test di screening neonatale, in soggetti che presentano uno o più sintomi caratteristici o persone con familiarità con la patologia, la diagnosi di fibrosi cistica può essere facilitata anche da test genetici per anomalie del gene CFTR. La presenza di 2 geni della fibrosi cistica anomali (varianti) è compatibile con la diagnosi di fibrosi cistica. Tuttavia, per confermare la diagnosi è comunque necessario un test del sudore positivo. Inoltre, poiché i normali test genetici non valutano tutte le oltre 2.000 diverse varianti della fibrosi cistica, il fatto di non individuare 2 varianti non garantisce che il soggetto non sia affetto da fibrosi cistica (sebbene la probabilità di avere la malattia sia molto bassa). La malattia può essere diagnosticata prima della nascita eseguendo un test genetico sul feto con un prelievo dei villi coriali o con l’amniocentesi.

Alcuni bambini con test di screening neonatale positivo per la fibrosi cistica possono essere difficili da classificare, anche dopo il test del sudore o i test genetici. Questi bambini non hanno sintomi correlati alla fibrosi cistica, i risultati dell’analisi del sudore sono al limite della positività e della negatività e non presentano varianti genetiche della fibrosi cistica o ne presentano solo una. I medici diagnosticano questo gruppo come affetto da sindrome metabolica correlata a CFTR (CFTR-related metabolic syndrome, CRMS), chiamata anche diagnosi inconcludente di fibrosi cistica positiva allo screening (cystic fibrosis screen positive inconclusive diagnosis, CFSPID). Sebbene la maggior parte di questi neonati rimanga sana, nel corso della vita il 10% circa sviluppa sintomi correlati alla fibrosi cistica e viene loro diagnosticata la malattia o un disturbo correlato. Pertanto, tutti questi bambini devono essere monitorati regolarmente in un centro di cura per la fibrosi cistica.

Alcuni soggetti, di solito adulti, sviluppano sintomi che interessano solo un organo, spesso con un risultato dell’analisi del sudore intermedio e senza le 2 varianti che causano la malattia. Per esempio, i sintomi possono interessare solo il pancreas (provocando pancreatite), i polmoni (provocando bronchiectasia) o gli organi riproduttivi maschili (causando infertilità). Vengono diagnosticati come disturbo correlato a CFTR.