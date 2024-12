Ileo da meconio

Enema

Talvolta intervento chirurgico

I neonati con intestino perforato o ritorto devono essere sottoposti immediatamente a intervento chirurgico.

Se non ci sono perforazioni o torsioni, i medici tentano di lavare il blocco da meconio con un clistere. Il clistere può contenere N-acetilcisteina, che frammenta e ammorbidisce il meconio denso consentendone il passaggio attraverso l’intestino e la fuoriuscita dal retto.

Se con il clistere non si rimuove il blocco, i medici eseguono un intervento chirurgico per aprire l’intestino e asportare il meconio. Di solito estraggono le estremità aperte dell’intestino attraverso la parete addominale (ileostomia). Eseguono altri clisteri attraverso le estremità aperte dell’intestino fino a quando il meconio non viene rimosso completamente. Successivamente eseguono un’altra operazione per riunire nuovamente le estremità dell’intestino.

Dopo la rimozione del blocco, quando le feci iniziano fluire, il colon ristretto alla fine si allarga fino a raggiungere il diametro normale.