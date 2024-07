Bronchiectasie

Vaccinazione per prevenire le infezioni che causano o peggiorano la bronchiectasia

Antibiotici per trattare infezioni che causano o peggiorano la bronchiettasia

Drenaggio delle secrezioni delle vie aeree con terapie che promuovono la tosse (fisioterapia toracica, esercizio fisico regolare e altre tecniche)

Farmaci per via inalatoria che aiutano a diluire o fluidificare il muco denso, in modo che possa essere più facilmente eliminato con la tosse

Broncodilatatori per inalazione e, talvolta, corticosteroidi per inalazione

Talvolta, antibiotici per via orale o inalatoria per sopprimere certi batteri e prevenire le infezioni ricorrenti

In rari casi, rimozione chirurgica di parte del polmone

Ossigenoterapia, se necessaria

Il trattamento della bronchiectasia è volto a ridurre la frequenza delle infezioni laddove possibile, prevenire certe infezioni attraverso la somministrazione di vaccini e talvolta antibiotici, ridurre l’accumulo di muco, attenuare lo stato infiammatorio e risolvere l’ostruzione delle vie aeree. Un trattamento tempestivo ed efficace può ridurre complicanze quali emottisi, bassi livelli di ossigeno nel sangue, insufficienza respiratoria e cuore polmonare. È inoltre necessario il trattamento delle patologie di base che causano o contribuiscono alla riacutizzazione

Le riacutizzazioni della malattia vengono trattate con antibiotici, broncodilatatori e fisioterapia toracica per favorire il drenaggio delle secrezioni e del muco. La fisioterapia toracica include tecniche quali il drenaggio posturale e la percussione toracica. Talvolta si prescrivono antibiotici per un lungo periodo, per prevenire infezioni ricorrenti, soprattutto nei soggetti con fibrosi cistica. La maggior parte dei soggetti con fibrosi cistica traggono beneficio dal trattamento con farmaci modulatori del regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, CFTR), che può ridurre le riacutizzazioni.

Sapevate che...

Per l’infiammazione e l’accumulo di muco possono essere utili l’umidificazione dell’aria e l’inalazione di una soluzione in forma nebulizzata di acqua e sale. Ai pazienti con fibrosi cistica possono inoltre essere somministrati farmaci mucolitici (con azione fluidificante). In altri soggetti, l’efficacia dei mucolitici è incerta.

L’ostruzione bronchiale può essere individuata e trattata con la broncoscopia prima che il danno diventi grave.

A volte, una significativa emissione di sangue con la tosse viene trattata con una tecnica denominata embolizzazione piuttosto che con un intervento chirurgico. Per l’embolizzazione si utilizza un catetere per iniettare una sostanza che blocca il vaso in emorragia.

I bassi livelli di ossigeno ematico vengono trattati con l’ossigenoterapia. L'uso adeguato dell'ossigeno può contribuire alla prevenzione di complicanze come il cuore polmonare. Se il paziente presenta respiro sibilante o respiro affannoso, spesso è utile prescrivere una terapia broncodilatatoria e, in alcuni casi, a base di corticosteroidi per inalazione. In presenza di una riacutizzazione, di norma si somministrano questi farmaci in concomitanza a un antibiotico e, in alcuni casi, si aggiungono anche corticosteroidi orali. L’insufficienza respiratoria, se presente, deve essere trattata.

Raramente è necessario rimuovere chirurgicamente una parte del polmone. L’intervento chirurgico rappresenta una possibilità solo se la malattia è limitata a un polmone o, preferibilmente, a un lobo o un segmento polmonare. Il trattamento chirurgico viene considerato nei soggetti con infezioni ricorrenti malgrado la terapia, o che emettono grandi quantità di sangue con la tosse.

La bronchiectasia in stadio avanzato, in alcuni soggetti, soprattutto quelli che presentano anche una fibrosi cistica grave, può essere trattata con il trapianto polmonare. La funzionalità polmonare (misurata dalla quota di aria nei polmoni e dalla velocità e quota di aria inspirata ed espirata dai polmoni ad ogni atto respiratorio), in genere, migliora entro 6 mesi e il miglioramento può continuare per almeno 5 anni.

La prognosi per le bronchiectasie dipende dall’efficacia della prevenzione e del trattamento dell’infezione e delle altre complicanze. I pazienti affetti da condizioni concomitanti, come bronchite cronica o enfisema, e quelli che presentano complicanze, come ipertensione polmonare o cuore polmonare, tendono ad avere una prognosi peggiore.