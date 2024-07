Varici esofagee

Somministrazione di liquidi in vena (per via endovenosa) e a volte una trasfusione di sangue

Trattamenti endoscopici per arrestare il sanguinamento

Ocreotide per via endovenosa

Talvolta, antibiotici

A volte un intervento di shunt portosistemico

I soggetti con emorragia variceale di solito necessitano di liquidi somministrati per via endovenosa per sostituire il sangue perso. Se il paziente ha perso molto sangue, può essere necessaria una trasfusione di sangue.

Durante l'endoscopia il medico può eseguire dei trattamenti per arrestare il sanguinamento. Più spesso si applicano bande intorno alle varici per chiuderle (una procedura chiamata legatura endoscopica). A volte si iniettano nelle varici sostanze che le sigillano (una procedura chiamata scleroterapia mediante iniezione). Contemporaneamente, i medici possono somministrare octreotide o vasopressina per via endovenosa, per favorire l’interruzione del sanguinamento.

Se il sanguinamento continua nonostante questi trattamenti, il medico può eseguire un intervento detto shunt portosistemico, che consente di collegare la vena porta o una delle sue diramazioni a una vena del circolo sistemico e deviare la maggior parte del sangue che normalmente arriva al fegato in modo da evitarlo. Il bypass (detto shunt) riduce la pressione nella vena porta, facilitando il controllo del sanguinamento. Esistono diversi tipi di procedure di shunt portosistemico. In un tipo, chiamato shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (transjugular intrahepatic portosystemic shunting, TIPS), i medici usano la radiografia come guida, inseriscono un catetere con un ago in una vena del collo e lo guidano fino alle vene del fegato. Il catetere viene usato per creare un passaggio (shunt) che connette la vena porta (o una delle sue diramazioni) direttamente a una delle vene epatiche. La creazione di shunt portosistemici per via chirurgica è meno frequente.

Se il paziente è in immediato pericolo di vita a causa di un grave sanguinamento durante l'attesa dell’intervento di shunt, i medici possono inserire un tubo con palloncini nell'esofago del paziente. I palloncini vengono gonfiati per schiacciare (comprimere) le varici, controllando il sanguinamento. Questo approccio è una misura solo temporanea. Gli stent esofagei metallici espandibili possono essere utilizzati per comprimere le varici e controllare il sanguinamento.

I soggetti con cirrosi e sanguinamento sono a rischio di contrarre infezioni batteriche e ricevono un antibiotico.

Anche quando la terapia risulta efficace, le varici esofagee possono sanguinare nuovamente, in particolare se l’epatopatia del soggetto rimane attiva. Possono essere prescritti farmaci come i beta-bloccanti per cercare di controllare l’ipertensione portale, ma per i soggetti che continuano ad avere problemi può essere necessario un trapianto di fegato.