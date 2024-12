La fibrosi cistica è una malattia trasmessa in ambito familiare (malattia ereditaria). Rende densi e appiccicosi i liquidi presenti nei polmoni, nell’apparato digerente e in molti altri organi. I bambini che ne soffrono presentano molti problemi di salute, come difficoltà di respirazione, infezioni polmonari e scarsa crescita. La fibrosi cistica è più comune nelle persone caucasiche e colpisce equamente entrambi i sessi.

La fibrosi cistica si sviluppa quando entrambi i genitori trasmettono un gene difettoso ai propri figli

Il gene difettoso rende più densi e appiccicosi del normale i liquidi presenti nei polmoni, nel fegato, nel pancreas e nell’apparato digerente

I sintomi di solito insorgono nei neonati e nei bambini piccoli e includono vomito, mancato aumento di peso e tosse

Per diagnosticare la fibrosi cistica i medici esaminano sangue e sudore ed effettuano test genetici

Il trattamento prevede farmaci per favorire la respirazione, combattere le infezioni e favorire la digestione

Si stima che negli Stati Uniti i soggetti con fibrosi cistica nati nel 2019 abbiano un’aspettativa di vita di circa 48 anni.