University of Washington School of Pharmacy

Le penicilline sono una sottoclasse degli antibiotici chiamati beta-lattamici (antibiotici che hanno una struttura chimica denominata anello beta-lattamico). Anche i carbapenemi, le cefalosporine e i monobattami sono antibiotici beta-lattamici.

Le penicilline vengono usate per il trattamento di infezioni causate da batteri Gram-positivi (ad esempio le infezioni da streptococco) e da alcuni batteri Gram-negativi (ad esempio le infezioni da meningococco).

Le penicilline includono:

Amoxicillina

Ampicillina

Carbenicillina

Dicloxacillina

Nafcillina

Oxacillina

Penicillina G

Penicillina V

La maggior parte dei batteri è dotata di una membrana esterna (parete cellulare) che li protegge. Come gli altri antibiotici beta-lattamici, le penicilline agiscono impedendo la formazione di questa membrana della parete cellulare, con conseguente morte dei batteri.

Alcuni batteri producono enzimi in grado di inattivare gli antibiotici beta-lattamici. Per le infezioni causate da questi batteri, le penicilline vengono somministrate in associazione a un farmaco che può inibire tali enzimi, come il clavulanato o il sulbactam. Tra le combinazioni comuni si annoverano:

Ampicillina/sulbactam

Amoxicillina/clavulanato

Piperacillina/tazobactam

Alcune penicilline possono essere somministrate solo per via orale (ad esempio amoxicillina e penicillina V) o solo mediante iniezione (ad esempio piperacillina/tazobactam), mentre altre (come l’ampicillina) possono venire somministrate in entrambi i modi.

Il cibo non interferisce con l’assorbimento dell’amoxicillina, ma la penicillina G deve essere assunta 1 ora prima o 2 ore dopo i pasti. L’amoxicillina tende ad essere impiegata più spesso dell’ampicillina (se assunte per bocca), dato che l’amoxicillina viene assorbita meglio nel circolo ematico, produce meno effetti collaterali gastrointestinali e può essere assunta meno spesso.

Tabella

(Vedere anche Panoramica sugli antibiotici.)