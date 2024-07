Diagnostica per immagini del torace

Anche la risonanza magnetica per immagini (RMI) del torace fornisce immagini molto dettagliate, che sono utili soprattutto in caso di sospetto di alterazioni vascolari nel torace, come un aneurisma aortico.

La RMI richiede più tempo e ha costi superiori rispetto alla tomografia computerizzata (TC). La risoluzione della RMI è inferiore a quella della TC per la diagnosi di anomalie nei polmoni, e pertanto questo esame non è usato di frequente nell’ambito della diagnostica per immagini. A differenza della TC, la RMI non utilizza radiazioni.