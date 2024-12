Vaccino contro difterite, tetano e pertosse

Il vaccino DTPa viene somministrato come iniezione intramuscolare. Nell’ambito delle vaccinazioni infantili di routine vengono somministrate cinque dosi di DTPa: solitamente all’età di 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, da 15 a 18 mesi e da 4 a 6 anni (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [CDC: Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]).

Il DTPa è seguito da un’unica dose di richiamo di dTpa, somministrata ai bambini di 11-12 anni e a persone di età superiore che non hanno mai ricevuto il dTpa o non sono certe di averlo ricevuto. Questa dose è seguita da un richiamo di Td ogni 10 anni (vedere CDC:Recommendations for Ages 19 Years or Older [Raccomandazioni dai 19 anni in poi]).

Alle donne in gravidanza viene somministrata una dose di dTpa durante ogni gravidanza (preferibilmente tra le 27 e le 36 settimane di gestazione). Dopo la gravidanza, alle donne che non hanno mai ricevuto il dTpa viene somministrata una dose.

Alcune patologie possono incidere sull’opportunità e sul momento della vaccinazione (vedere anche Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?] dei Centers for Disease Control and Prevention [CDC]). In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione.