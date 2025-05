(Fisioterapia toracica)

Nel drenaggio posturale il soggetto viene ruotato o inclinato su un lato per facilitare il drenaggio delle secrezioni dai polmoni. Poi si percuotono torace o dorso con piccoli colpi per fluidificare le secrezioni, con la cosiddetta tecnica di percussione toracica. In alternativa, il terapista può utilizzare un vibratore meccanico o un oscillatore ad alta frequenza (un giubbotto gonfiabile che vibra ad alta frequenza per mobilizzare le secrezioni). Il terapista può insegnare a un membro della famiglia come utilizzare uno di questi dispositivi.

Queste tecniche vengono utilizzate periodicamente nei pazienti affetti da patologie che determinano la produzione di grandi quantità di espettorato, per esempio la fibrosi cistica, la bronchiectasia (dilatazione irreversibile delle vie aeree) o, talvolta, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). È possibile ricorrere a questi sistemi anche nei soggetti che non riescono a espettorare adeguatamente le secrezioni, come accade negli anziani, in caso di debolezza muscolare o nei soggetti reduci da un intervento chirurgico, un trauma o una grave malattia.

Il drenaggio posturale non può essere usato nei pazienti che

Non possono tollerare la posizione richiesta

Hanno recentemente manifestato un episodio di vomito ematico

Hanno recentemente subito una frattura costale o vertebrale

Soffrono di osteoporosi grave

Sono ad alto rischio di sanguinamento

Inoltre, il drenaggio posturale non deve essere utilizzato nei soggetti la cui patologia polmonare non comporta un’eccessiva secrezione di muco.