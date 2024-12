Fibrosi epatica

Valutazione medica

Talvolta esami del sangue, esami di diagnostica per immagini o entrambi

A volte biopsia del fegato

Il medico sospetta una fibrosi quando il soggetto presenta una patologia o assume un farmaco in grado di causare fibrosi oppure quando gli esami del sangue di routine per la valutazione del fegato indicano un danno o una disfunzione epatica. Per confermare la diagnosi vengono effettuati degli esami e, nel caso sia presente una fibrosi, si effettuano altri esami per determinarne la gravità. Questi esami possono includere esami di diagnostica per immagini, esami del sangue, la biopsia epatica e, talvolta, esami specialistici di diagnostica per immagini per stabilire il grado di rigidità epatica.

Gli esami di diagnostica per immagini come l’ecografia, la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica per immagini (RMI) non rilevano la fibrosi allo stadio precoce o moderatamente avanzato. Tuttavia, questi esami potrebbero mostrare anomalie concomitanti alla cirrosi e all’ipertensione portale (ad esempio, milza ingrossata o varici).

Alcune combinazioni di esami del sangue possono distinguere tra 2 livelli di fibrosi:

Assente o lieve

Da moderata a grave

La gravità della fibrosi aiuta a stabilire la prognosi nei soggetti affetti da epatite virale cronica.

La biopsia epatica è la forma più affidabile per rilevare la fibrosi e determinarne lo stadio, nonché per identificare la patologia di origine. La biopsia viene spesso eseguita per confermare la diagnosi, per identificare la causa della malattia epatica, per stadiare il livello di fibrosi o la presenza di cirrosi, nonché per valutare la risposta al trattamento. Poiché la biopsia epatica è invasiva e può causare complicanze, inizialmente il medico può procedere con esami del sangue per stabilire il livello di fibrosi e, quindi, decidere sulla necessità di ricorrere a una biopsia epatica. I medici si avvalgono in misura crescente di esami specialistici di diagnostica per immagini come alternative non invasive alla biopsia.

Gli esami specialistici di diagnostica per immagini possono stabilire il grado di rigidità epatica. Maggiore è la rigidità del tessuto epatico, maggiore è la probabilità che la fibrosi sia grave. Questi esami (elastografia combinata a ecografia, elastografia a risonanza magnetica ed elastosonografia con impulso di forza a radiazione acustica) utilizzano onde sonore, indirizzate sull’addome, per stabilire la rigidità del tessuto epatico. A differenza della biopsia epatica, questi esami non sono invasivi e presentano quindi qualche vantaggio.

L’elastografia transitoria e l’elastografia a risonanza magnetica vengono utilizzate nei soggetti con varie patologie epatiche per diagnosticare e stadiare la fibrosi. Inoltre, questi esami sono utilizzati per valutare la quantità di grasso epatico nei soggetti con steatosi epatica. L’ecografia convenzionale può essere inaffidabile in quanto i risultati dipendono dalle capacità del soggetto che esegue la procedura. Al contrario, questi esami di diagnostica per immagini specialistici riportano la loro misurazione in numeri, consentendo una valutazione obiettiva.

Le combinazioni di esami del sangue e di diagnostica per immagini, alcuni dei quali altamente specializzati, possono migliorare la capacità del medico di valutare accuratamente il grado di fibrosi.