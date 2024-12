Calcoli delle vie urinarie

Sintomi

Tomografia computerizzata (TC)

Generalmente il medico sospetta la presenza di calcoli nei soggetti con colica renale. Talvolta anche la presenza di dolorabilità alla schiena e all’inguine o dolore nell’area genitale senza causa evidente può far sospettare la presenza di calcoli. La presenza di sangue nelle urine può contribuire alla diagnosi, ma non tutti i calcoli causano sangue nelle urine. Occasionalmente i sintomi e i risultati dell’esame obiettivo sono così caratterizzanti che non è necessario eseguire altri esami, in particolare nei soggetti con un’anamnesi pregressa di calcolosi. La maggior parte delle persone, tuttavia, prova un dolore così lancinante e presenta sintomi e risultati assolutamente compatibili con altre cause che risulta necessario eseguire esami per escludere tali cause. Il medico deve differenziare tra calcoli e altre possibili cause di grave dolore addominale, tra cui

La TC elicoidale (detta anche spirale) eseguita senza mezzo di contrasto radiopaco è generalmente la procedura diagnostica migliore. Mediante la TC è possibile individuare il calcolo e indicare il grado di ostruzione delle vie urinarie. La TC consente di rilevare anche molti altri disturbi che possono causare un dolore simile a quello provocato dai calcoli. Lo svantaggio principale della TC è l’esposizione alle radiazioni utilizzate per la procedura. Questo rischio è comunque lieve rispetto ai disturbi gravi che possono essere diagnosticati grazie alla TC, come un aneurisma aortico o l’appendicite. Spesso vengono utilizzati dispositivi per TC di ultima generazione che limitano l’esposizione alle radiazioni.

L’ecografia rappresenta un’alternativa alla TC in quanto non comporta esposizione a radiazioni. Tuttavia, rispetto alla TC capita più spesso che l’ecografia non consenta di individuare i calcoli piccoli (specialmente se ubicati nell’uretere), la sede esatta dell’ostruzione delle vie urinarie e altri disturbi gravi che potrebbero causare i sintomi.

Sapevate che...

Le radiografie dell’addome espongono i pazienti a una quantità di radiazioni molto inferiore rispetto alla TC, ma sono anche meno accurate nella diagnosi dei calcoli e possono mostrare solo i calcoli di calcio. Se il medico sospetta la presenza di un calcolo di calcio, gli esami radiografici sono un’alternativa per confermarne la presenza o per controllare di quanto si è spostato il calcolo nell’uretere.

L’urografia escretoria (detta anche urografia endovenosa o pielografia endovenosa) è composta da una serie di immagini radiografiche acquisite dopo l’iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto radiopaco. Mediante questo esame è possibile individuare i calcoli e stabilire con precisione il grado di ostruzione delle vie urinarie, ma si tratta di una procedura lunga che comporta rischi derivanti dall’esposizione al mezzo di contrasto (ad esempio reazione allergica o peggioramento dell’insufficienza renale). Il medico utilizza raramente l’urografia escretoria per la diagnosi di calcoli se è disponibile la TC o l’ecografia.

Di norma viene eseguita l’analisi delle urine. L’esame delle urine rivela la presenza di pus o sangue, indipendentemente dalla presenza dei sintomi.