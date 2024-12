Diabete mellito (DM) nei bambini e negli adolescenti

La frequenza del monitoraggio dipende dal tipo di diabete.

Nel diabete di tipo 1, i livelli di glucosio nel sangue devono essere controllati fino a 6-10 volte al giorno e devono essere misurati prima di tutti i pasti, prima di uno spuntino prima di coricarsi, durante una malattia e se i bambini presentano sintomi di bassi livelli di glucosio nel sangue (ipoglicemia) o elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia). Il metodo più diffuso per l’automonitoraggio della glicemia è il test del glucosio mediante puntura del polpastrello. La maggior parte dei dispositivi per il monitoraggio della glicemia (glucometri) utilizza una goccia di sangue ottenuta pungendo un polpastrello (pungidito) con un piccolo dispositivo chiamato lancetta. La lancetta è costituita da un ago sottile che può essere usato per pungere direttamente il dito o essere introdotto in un dispositivo a scatto che attraversa la pelle in modo semplice e rapido. La goccia di sangue viene appoggiata sulla striscia reattiva, che viene letta da un dispositivo (glucometro) che indica il risultato su uno schermo digitale. Poiché l’esercizio fisico può abbassare i livelli della glicemia fino alle 24 ore successive, il glucosio deve essere misurato con maggiore frequenza nelle giornate in cui il bambino fa più esercizio o è più attivo. Talvolta le misurazioni devono essere eseguite di notte.

Nel diabete di tipo 2, i livelli di glicemia devono essere misurati con regolarità ma generalmente con minor frequenza rispetto al diabete di tipo 1. Diversi fattori determinano la frequenza dell’automonitoraggio, comprese le misurazioni dei livelli di glicemia del bambino nell’intervallo tra i pasti e dopo aver mangiato. La frequenza del monitoraggio deve aumentare ad almeno 3 volte al giorno se il bambino non presenta un buon controllo del glucosio, durante le malattie o in presenza di sintomi di ipoglicemia o iperglicemia. Una volta che il glucosio è sotto controllo, il monitoraggio domiciliare si limita a poche misurazioni della glicemia alla settimana, negli intervalli tra i pasti e dopo i pasti.

Una volta acquisita una certa esperienza, i genitori e molti bambini riescono ad adattare la dose di insulina al bisogno per ottenere il miglior controllo possibile. Solitamente, entro i 10 anni di età, i bambini cominciano a voler misurare la glicemia e iniettarsi l’insulina da soli. I genitori devono incoraggiare questa indipendenza ma devono assicurarsi che il bambino sia responsabile. I medici insegnano alla maggior parte dei bambini come adattare la dose di insulina secondo le registrazioni della glicemia.

I genitori devono utilizzare un diario, un’app, un foglio di calcolo, un misuratore intelligente o un programma basato sul cloud per tenere registri giornalieri dettagliati di tutti i fattori che possono influire sul controllo della glicemia, compresi i livelli di glucosio nel sangue, i tempi e la quantità di dosi di insulina, l’assunzione di carboidrati, l’attività fisica e qualsiasi altro fattore rilevante (ad esempio, malattia, spuntino tardivo o una dose di insulina saltata).

Qualunque sia il tipo di diabete, i bambini in genere si recano dal medico diverse volte l’anno. Il medico valuta crescita e sviluppo del bambino, esamina i valori della glicemia registrati da un genitore o rilevati da un dispositivo di monitoraggio, fornisce indicazioni e consigli sull’alimentazione e misura i livelli di emoglobina glicata (emoglobina A1C). Il medico solitamente controlla la presenza di complicanze del diabete a lungo termine misurando le proteine nelle urine, facendo degli esami per valutare il funzionamento della tiroide (test di funzionalità tiroidea), verificando un eventuale danno nervoso eseguendo l’esame degli occhi. Gli esami di screening possono essere effettuati una volta all’anno o ad altri intervalli.

I sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (continuous glucose monitoring, CGM) sono un metodo sempre più comune di monitoraggio dei livelli di glicemia e possono sostituire l’automonitoraggio regolare della glicemia per alcuni bambini. Nei sistemi CGM, un piccolo sensore di glucosio posizionato sotto la pelle misura i livelli di glucosio nel sangue ogni 1-5 minuti, 24 ore al giorno. I CGM trasmettono in tempo reale i risultati del livello di glicemia in modalità senza fili a un dispositivo che può essere integrato nell’infusore di insulina o a un monitor senza fili indossabile sistemato sulla cintura, o a un’applicazione per smartphone o smartwatch. I sistemi registrano anche i risultati in modo che il medico possa esaminarli. Il sistema CGM è altresì dotato di allarmi sonori che si attivano se i livelli glicemici sono troppo bassi o troppo alti, in tal modo aiuta i soggetti con diabete di tipo 1 a identificare rapidamente variazioni preoccupanti della glicemia affinché possano essere immediatamente trattate. L’uso dei dispositivi CGM può contribuire a ridurre i livelli di HbA1C.

Attualmente sono disponibili due tipi di sistemi CGM: CGM in tempo reale e CGM con scansione intermittente.

I CGM in tempo reale possono essere utilizzati nei bambini a partire dai 2 anni di età. Questo tipo di sistema trasmette automaticamente al paziente un flusso continuo di dati relativi alla glicemia in tempo reale, fornisce avvisi e allarmi attivi e trasmette anche i dati del glucosio a un ricevitore, uno smartwatch o uno smartphone. Per il massimo beneficio i CGM in tempo reale devono essere eseguiti quanto più possibile ogni giorno.

I CGM con scansione intermittente possono essere utilizzati nei bambini a partire dai 4 anni di età. Questo tipo di sistema fornisce lo stesso tipo di dati sulla glicemia dei CGM in tempo reale, ma per ottenere le informazioni il paziente deve effettuare la scansione del sensore di proposito. I più recenti sistemi CGM a scansione intermittente dispongono di avvisi e allarmi opzionali. I CGM a scansione intermittente devono essere eseguiti spesso, almeno ogni 8 ore. I bambini che utilizzano un dispositivo CGM devono essere in grado di misurare la glicemia con una puntura del polpastrello per tarare il monitor e per verificare le letture della glicemia se non corrispondono ai sintomi.

Pur potendo essere usati con qualunque regime insulinico, generalmente i CGM vengono indossati da chi utilizza gli infusori di insulina. Quando vengono utilizzati in associazione a un microinfusore di insulina, la combinazione è nota come terapia con microinfusore potenziata da sensore. Questa terapia richiede la regolazione manuale delle dosi di insulina in base ai dati del CGM.

Altri sistemi CGM sono integrati con un microinfusore e possono anche ridurre la dose di insulina se la glicemia diminuisce eccessivamente. Questa integrazione può ridurre il numero di episodi nei quali la glicemia scende troppo, anche rispetto alla terapia con microinfusore potenziata da sensore.

I microinfusori di insulina a circuito chiuso possono essere utilizzati nei bambini a partire dai 2 anni di età. Dispensano automaticamente la corretta quantità di insulina utilizzando sofisticati algoritmi computerizzati memorizzati su uno smartphone o un dispositivo simile e collegano un sensore CGM a un microinfusore di insulina per determinare i livelli di glicemia e controllare la somministrazione di insulina. Gli attuali sistemi a circuito chiuso non sono realmente automatici perché richiedono l’erogazione manuale di insulina per i pasti e gli spuntini e l’inserimento di correzioni per l’attività fisica. Questi sistemi contribuiscono a controllare meglio la somministrazione di insulina e limitano gli episodi con livelli troppo alti o troppo bassi di insulina nel sangue. Un sistema a circuito chiuso completamente automatizzato, talvolta noto come pancreas artificiale, è in corso di valutazione e non è ancora disponibile in commercio.