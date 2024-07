L’ippocratismo digitale è caratterizzato da un ingrossamento delle estremità delle dita delle mani o dei piedi, con alterazione dell’angolo alla base dell’unghia.

L’ippocratismo digitale compare quando aumenta la quantità di tessuto molle sottoungueale. Non è chiaro il motivo per cui il tessuto molle si riduca, ma potrebbe essere correlato ai livelli di proteine che stimolano la crescita vascolare. L’ippocratismo digitale si verifica in alcune patologie polmonari (quali carcinoma polmonare, ascesso polmonare, fibrosi polmonare e bronchiectasia), ma non in altre (polmonite e asma). L’ippocratismo digitale si sviluppa anche in presenza di alcune cardiopatie congenite ed epatopatie. In alcuni casi, può essere ereditario e non indica alcuna patologia. L’ippocratismo in sé non necessita di trattamento.