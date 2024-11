Apnea notturna

Se viene prescritto un trattamento e il trattamento viene seguito, la prognosi è generalmente eccellente. L’aspettativa di vita rimane inalterata e si possono prevenire le complicanze più serie. Solitamente, si verifica una lieve diminuzione della pressione arteriosa.

I fattori che possono contribuire al trattamento di questo tipo di apnea sono la perdita di peso, la sospensione del fumo e dell’uso eccessivo di alcol. Devono essere trattate le infezioni nasali e le allergie. Vanno trattati anche l’ipotiroidismo e l’acromegalia. La perdita di peso è utile, ma può essere molto difficile, in particolare per i soggetti che sono assonnati e affaticati. Pertanto, per i soggetti in forte sovrappeso (con obesità grave) è spesso raccomandato un intervento chirurgico per la perdita di peso (chirurgia bariatrica). In questi soggetti, la chirurgia bariatrica riduce l’apnea del sonno e risolve i sintomi in circa l’85% dei casi.

Coloro che russano pesantemente e quelli che spesso si sentono soffocare nel sonno devono evitare il consumo di alcol o l’assunzione di sonniferi, antistaminici sedativi o altri farmaci che inducono sonnolenza. Dormire su un lato o sollevare la testata del letto può contribuire a ridurre il russare. Particolari cuscini antirussamento vengono posti sulla schiena per evitare che il soggetto dorma supino. Il russamento semplice può essere ridotto grazie all’uso di vari altri dispositivi e spray disponibili sul mercato per l’attenuazione dei sintomi da russamento, ma non hanno dimostrato di attenuare l’apnea ostruttiva del sonno. Nell’ambito degli approcci terapeutici per il russamento, esistono anche diverse procedure chirurgiche, che tuttavia mostrano una carente evidenza di efficacia e durata.

Il principale trattamento per i soggetti affetti da apnea ostruttiva del sonno, in particolare quelli che presentano un’eccessiva sonnolenza diurna, è l’applicazione della pressione continua positiva delle vie aeree (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP). La CPAP prevede che il paziente respiri attraverso una maschera facciale o nasale collegata a un dispositivo che eroga aria a pressione lievemente superiore alle vie aeree. L’aumentata pressione induce l’apertura della faringe durante la fase inspiratoria. La CPAP può essere usata con o senza umidificazione dell’aria erogata. Nel corso delle prime 2 settimane, è necessario che il paziente sia sottoposto a stretto monitoraggio a cura di un operatore sanitario, al fine di garantire che la maschera sia indossata correttamente e il paziente impari a dormire con il nuovo strumento. Se un soggetto ha una deviazione del setto nasale, i medici possono consigliare l’intervento chirurgico per ripararla (settoplastica) perché la riparazione può rendere il trattamento con la CPAP più efficace.

Dispositivo CPAP Immagine SCIENCE PHOTO LIBRARY

Tuttavia, molte persone non tollerano facilmente la CPAP e quindi smettono di usarla o la usano solo di tanto in tanto. Se i medici e i tecnici aiutano i pazienti a trovare un dispositivo che si adatti al meglio alle loro esigenze e li incoraggiano a usarlo, è più probabile che la CPAP abbia successo a lungo termine.

In alcuni casi, l’uso della CPAP non elimina la sonnolenza diurna. Queste persone possono trarre giovamento dall’assunzione di un leggero stimolante usato per il trattamento della sonnolenza diurna dovuta all’apnea ostruttiva del sonno (ad esempio modafinil o solriamfetol). Sono in studio anche altri farmaci per il trattamento dell’apnea ostruttiva del sonno.

Apparecchi orali mobili, applicati dai dentisti, possono alleviare l’apnea ostruttiva del sonno (e quindi il russamento) nei soggetti con apnea del sonno di grado da lieve a moderato. Questi apparecchi, che si devono portare solo durante la notte, sono utili a mantenere libere le vie aeree. La maggior parte degli apparecchi è costituita da due pezzi di plastica modellati sulla forma dei denti superiori e inferiori. I due pezzi sono collegati tra loro e sono progettati per tirare la mandibola in avanti, in modo che la lingua non possa muoversi all’indietro per bloccare la gola.

Poiché il russamento è comune e fastidioso e l’uso della CPAP può essere difficile, alcuni dispositivi alternativi che non sono stati studiati in modo approfondito vengono commercializzati e venduti direttamente ai consumatori. Prima di iniziare qualsiasi piano di trattamento, occorre discutere le opzioni terapeutiche disponibili con un professionista sanitario.

Apparecchio orale per l’apnea del sonno Immagine Immagini per gentile concessione del Dott. Robert S. Porter.

La stimolazione delle vie aeree superiori è una procedura in cui viene utilizzato un dispositivo elettrico impiantato per stimolare uno dei nervi cranici che controlla la lingua (nervo ipoglosso). La stimolazione di questo nervo attiva i muscoli che spingono la lingua in avanti e aiutano a mantenere aperte le vie aeree. Questa terapia può essere efficace in alcuni soggetti con apnea ostruttiva del sonno di grado da moderato a grave che non riescono a tollerare la terapia con CPAP.

L’intervento chirurgico alla testa o al collo come trattamento dell’apnea del sonno è utile in caso di ingrossamento tonsillare o evidente ostruzione delle vie aeree superiori dovuta alla presenza di un’altra struttura. Nei bambini, il trattamento più comune è costituito dall’intervento chirurgico di asportazione delle tonsille e delle adenoidi (chiamato adenoidectomia). Questo tipo di intervento generalmente allevia l’apnea notturna, soprattutto se le tonsille o le adenoidi sono ingrossate. Talvolta si ricorre all’intervento chirurgico nei pazienti con evidente ostruzione, in caso di mancata risposta ad altri trattamenti.

L’uvulopalatofaringoplastica è una procedura chirurgica eseguita per aprire le vie aeree superiori mediante la rimozione di alcune parti di tessuto dalle vie aeree superiori (ad esempio, dal palato, dall’ugola, dalle tonsille e dalle adenoidi). Spesso è utile in pazienti che presentano apnea notturna in forma lieve. Tuttavia, questa procedura è stata ampiamente sostituita da approcci meno aggressivi finalizzati, per esempio, a stabilizzare le pareti della faringe (la cavità situata dietro il naso e la bocca). A volte trovano impiego altre procedure chirurgiche, che tuttavia non sono ancora state studiate in maniera altrettanto esaustiva in termini di prevedibilità e durabilità.

La tracheostomia (una procedura mediante la quale viene creata un’apertura permanente nella trachea per inserire una cannula che consenta di respirare) è il trattamento più efficace per l’apnea ostruttiva del sonno. Tuttavia, la tracheostomia viene eseguita solo come ultima risorsa nei soggetti con malattia molto grave che non hanno risposto ad altri trattamenti.