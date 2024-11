Consulenza genetica e test genetici prima della gravidanza

Le anomalie cromosomiche , molte delle quali comportano un numero anomalo di cromosomi o un’anomalia nella struttura di un cromosoma, si verificano in circa 1 nato vivo su 200 negli Stati Uniti. Le anomalie cromosomiche possono essere letali per il feto e si osservano comunemente nel feto quando la gravidanza termina con un aborto spontaneo o la morte in utero. La sindrome di Down (trisomia 21) rappresenta la più comune anomalia cromosomica nei bambini nati vivi.

Molti fattori possono aumentare le probabilità di dare alla luce un bambino con un’anomalia cromosomica.

Età della madre: il rischio di avere un bambino con la sindrome di Down aumenta all’aumentare dell’età della donna, in modo precipitoso dopo i 35 anni. La possibilità di avere un figlio con la sindrome di Down è di circa 1 su 590 all’età di 35 anni e 1 su 100 dopo i 35 anni.

Età del padre: se un uomo ha più di 50 anni, può esistere un rischio più elevato di alcuni tipi di anomalie genetiche fetali.

Familiarità: anche un’anamnesi familiare di anomalie cromosomiche aumenta il rischio. Se una coppia ha avuto un figlio con la forma più comune di sindrome di Down, il rischio aumenta nelle gravidanze future.

Difetti congeniti in un figlio precedente: l’aver dato alla luce un figlio nato vivo con un difetto congenito o un figlio nato morto, anche senza sapere se avesse un’anomalia cromosomica, aumenta il rischio di avere un figlio con un’anomalia cromosomica. Circa il 15% dei bambini nati con difetti congeniti e circa l’8-16% dei bambini nati morti apparentemente normali presentano un’anomalia cromosomica.

Precedenti aborti spontanei: si stima che le anomalie cromosomiche siano la causa del 50-80% di tutti gli aborti spontanei nel primo trimestre. Questi aborti spontanei sono solitamente dovuti ad anomalie genetiche spontanee. Se una donna ha avuto 2 o più aborti spontanei, i cromosomi dei potenziali genitori devono essere analizzati alla ricerca di anomalie numeriche o strutturali prima di tentare di avere un altro figlio.

Anomalie cromosomiche in un futuro genitore: raramente, un potenziale genitore presenta un’anomalia cromosomica strutturale che aumenta il rischio di avere un figlio con un’anomalia simile. La presenza di un’anomalia cromosomica in uno o entrambi i genitori aumenta il rischio, anche se il genitore è portatore sano e non presenta alcun segno fisico della patologia.

Alcune anomalie cromosomiche possono essere identificate solo con esami specialistici. in quanto la maggior parte di esse sono troppo piccole e non rilevabili al microscopio, motivo per cui sono definite anomalie submicroscopiche (o varianti del numero di copie). Ad esempio, può esserci mancanza di una minima parte di un cromosoma (microdelezione), oppure un cromosoma può avere una piccolissima parte in più (microduplicazione). Circa il 6% dei bambini con difetti congeniti presenta questo tipo di anomalie submicroscopiche. Le microdelezioni e le microduplicazioni possono essere rilevate mediante test chiamati microarray. In certe circostanze, i medici possono proporre questi test prima della nascita, ad esempio quando si sospettano difetti congeniti nel feto.

Sapevate che...