Dato che l’Aspergillus è presente in molti ambienti, è difficile evitare il contatto con il fungo. Nel trattamento dell’aspergillosi polmonare allergica si usano farmaci per il trattamento dell’asma, soprattutto corticosteroidi (vedere tabella Farmaci usati per trattare l’asma).

I farmaci (broncodilatatori) possono essere usati per dilatare le vie aeree, facilitando l’emissione con la tosse degli ammassi di muco e funghi. Il corticosteroide prednisone, assunto inizialmente ad alte dosi e per un lungo periodo a dosi più basse, può prevenire il danno polmonare progressivo. La maggioranza degli specialisti raccomanda corticosteroidi orali. Quelli per inalazione non hanno dimostrato di essere efficaci nel trattamento di questa condizione.

Il farmaco antimicotico itraconazolo è talora impiegato, in aggiunta ai corticosteroidi, per favorire l’eliminazione del micete dal polmone.

Poiché il danno polmonare potrebbe gradualmente aggravarsi senza dare luogo ad alterazioni percepibili nella sintomatologia, si eseguono periodicamente radiografie toraciche, test di funzionalità polmonare e si monitorano i livelli di granulociti eosinofili nel sangue, nonché le quantità degli anticorpi IgE. Quando la malattia è sotto controllo, i livelli eosinofilici e il titolo anticorpale, in genere, diminuiscono, ma i livelli possono rialzarsi come segno iniziale di riacutizzazione.

Il trattamento comprende un’attenta gestione dell’asma o della fibrosi cistica. Inoltre, dato che l’uso di corticosteroidi per periodi prolungati può aumentare il rischio di cataratta, diabete e osteoporosi, i pazienti con aspergillosi broncopolmonare allergica che necessitano di corticosteroidi per lunghi periodi vengono attentamente monitorati.