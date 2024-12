Vaccino anti-Haemophilus influenzae di tipo b

Il vaccino anti-Hib viene somministrato come iniezione intramuscolare. Nell’ambito delle vaccinazioni infantili di routine vengono somministrate dosi all’età di 2 mesi e 4 mesi oppure all’età di 2 mesi, 4 mesi e 6 mesi, a seconda della formulazione utilizzata. In ogni caso, viene somministrata una dose finale all’età di 12-15 mesi (per un totale di tre o quattro dosi). (Vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età].)

Tutti i bambini dovrebbero essere vaccinati.

Il vaccino anti-Hib è consigliato anche per i bambini più grandi, gli adolescenti e gli adulti non vaccinati e maggiormente a rischio di contrarre questa infezione, come quelli appartenenti alle seguenti categorie:

Soggetti privi della milza o la cui milza non funziona bene

Soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).