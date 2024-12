University of Washington School of Pharmacy

I fluorochinoloni sono una classe di antibiotici a largo spettro che viene utilizzata per trattare numerose infezioni.

I fluorochinoloni includono:

Ciprofloxacina

Delafloxacina

Gemifloxacina

Levofloxacina

Moxifloxacina

Norfloxacina

Ofloxacina

I fluorochinoloni possono essere assunti per via orale e alcuni possono venire somministrati per via endovenosa oppure sotto forma di colliri o gocce auricolari.

I fluorochinoloni agiscono interferendo con il DNA all’interno dei batteri, determinandone la morte.

I medici evitano di usare i fluorochinoloni nelle persone con maggiori probabilità di sviluppare gravi aritmie (ad esempio quelli che presentano un prolungamento dell’intervallo QT o una frequenza cardiaca molto bassa, che assumono farmaci che causano prolungamento dell’intervallo QT o frequenza cardiaca molto bassa, oppure che hanno bassi livelli di potassio o magnesio nel sangue).

