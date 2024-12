Rimozione dell’aria

Lo pneumotorace spontaneo primario, di solito, non richiede alcun trattamento. In genere, non causa gravi problemi respiratori e l’aria viene assorbita dopo alcuni giorni. L’assorbimento completo d’aria in uno pneumotorace più esteso può richiedere 2-4 settimane. Tuttavia, il processo può essere accelerato con l’inserimento di un catetere o sonda toracica nello pneumotorace.

Se lo pneumotorace spontaneo primario è abbastanza esteso da rendere difficile la respirazione, l’aria può essere eliminata (aspirata) con una siringa di diametro ampio fissata a un tubicino flessibile (catetere) inserito nel torace. Il catetere può essere asportato o chiuso, quindi lasciato in sede per un lasso di tempo tale da consentire l’asportazione di eventuale aria riaccumulatasi. I pazienti con pneumotorace spontaneo primario devono smettere di fumare e possono trarre beneficio dalla consulenza psicologica per la disassuefazione dal tabagismo.

L’aria può essere drenata mediante l’impiego di una sonda toracica, se l’aspirazione con catetere non ha esito positivo e in caso di sviluppo di qualsiasi altro tipo di pneumotorace (come pneumotorace spontaneo secondario o pneumotorace traumatico). Il tubo viene inserito con un’incisione nella parete toracica e connesso a un sistema di drenaggio a tenuta stagna o a valvola unidirezionale, che consente di far uscire l’aria e di non farla rientrare. Può essere necessario collegare al tubo una pompa di aspirazione, se l’aria continua a penetrare all’interno attraverso una connessione anomala (fistola) tra una via aerea e la cavità pleurica.

In alcuni casi, si rende necessario il ricorso alla chirurgia. Talvolta, si ricorre all’intervento chirurgico, spesso inserendo un toracoscopio nella cavità pleurica attraverso la parete toracica.