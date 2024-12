Se i calcoli biliari provocano attacchi di dolore ricorrenti e invalidanti, il medico può consigliare l’asportazione chirurgica della cistifellea (colecistectomia). La rimozione della cistifellea evita gli episodi di colica biliare, pur non compromettendo la digestione. Non sono richieste specifiche restrizioni alimentari dopo l’intervento. In corso di colecistectomia, il medico può ricercare la presenza di calcoli nelle vie biliari.

Circa il 90% delle colecistectomie viene effettuato usando una sonda a fibre ottiche detta laparoscopio. Dopo avere praticato piccole incisioni nell’addome, viene inserito il laparoscopio. Gli strumenti chirurgici vengono inseriti attraverso le incisioni e usati per asportare la cistifellea. La colecistectomia laparoscopica ha ridotto il disagio dopo l’intervento, abbreviato il periodo di degenza, fornito migliori risultati estetici e ridotto il periodo di convalescenza.

Il resto delle colecistectomie viene eseguito con intervento chirurgico addominale a cielo aperto, che richiede un’incisione più grande nell’addome.

In alternativa, talvolta è possibile dissolvere i calcoli biliari con dei farmaci, ad esempio gli acidi biliari (acido ursodesossicolico), assunti per via orale. Un farmaco di questo tipo può dissolvere i calcoli di piccole dimensioni in 6 mesi. I calcoli più grandi possono richiedere da 1 a 2 anni. Molti non si sciolgono mai. La terapia farmacologica per dissolvere i calcoli biliari ha maggiori probabilità di avere successo se i calcoli sono costituiti da colesterolo e se l’orifizio della cistifellea non è ostruito. Anche se i calcoli vengono sciolti con esito positivo, la metà dei soggetti sviluppa nuovamente calcoli biliari nel giro di 5 anni. Questo trattamento ha un uso limitato e il medico vi ricorre principalmente quando l’intervento chirurgico è troppo rischioso (ad esempio nei soggetti con problemi medici importanti, vedere Rischio chirurgico).

L’acido ursodesossicolico, un farmaco assunto per via orale, può aiutare a prevenire la formazione di calcoli negli obesi che stanno perdendo rapidamente peso dopo un intervento chirurgico per perdere peso o che seguono una dieta altamente ipocalorica.