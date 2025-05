Panoramica sulla pancreatite

La pancreatite è un’infiammazione del pancreas.

Il pancreas è un organo a forma di foglia di circa 13 cm di lunghezza. È circondato dal margine inferiore dello stomaco e dalla prima parte dell’intestino tenue (duodeno).

Sede del pancreas

Il pancreas ha tre funzioni principali:

Secernere nel duodeno il liquido contenente gli enzimi digestivi, dove vengono a contatto con il cibo

Secernere gli ormoni insulina e glucagone, che favoriscono la regolazione dei livelli di zucchero nel torrente ematico

Secernere nel duodeno le grandi quantità di bicarbonato di sodio necessarie per neutralizzare l’acido proveniente dallo stomaco

L’infiammazione del pancreas può essere provocata da calcoli biliari, alcol, vari farmaci, alcune infezioni virali ed altre cause meno comuni.

La pancreatite si sviluppa di solito rapidamente e si risolve nell’arco di pochi giorni, ma può durare anche alcune settimane. In questo caso viene definita pancreatite acuta. In alcuni casi, tuttavia, l’infiammazione persiste e distrugge gradualmente le funzioni pancreatiche, sfociando nella pancreatite cronica.

La pancreatite causa di norma dolore molto intenso nell’addome superiore, spesso accompagnato da nausea e vomito, e può danneggiare in modo permanente il pancreas.

I soggetti affetti da pancreatite acuta di solito devono essere ricoverati per qualche tempo e possono necessitare di somministrazione in vena (per via endovenosa) di molti liquidi, fino a quando si sentono meglio e non lamentano più dolore.

Coloro che soffrono di pancreatite cronica talvolta devono assumere capsule di estratti di enzimi pancreatici durante i pasti per aiutare ad alleviare il dolore e migliorare la digestione.