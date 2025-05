CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

University of Washington School of Pharmacy

L’aztreonam è l’unico antibiotico che appartiene alla classe degli antibiotici chiamati monobattami, una sottoclasse dei beta-lattamici (antibiotici che hanno una struttura chimica denominata anello beta-lattamico). Gli antibiotici beta-lattamici comprendono anche i carbapenemi, le cefalosporine e le penicilline.

L’aztreonam è comunemente utilizzato per trattare i pazienti allergici ad alcuni antibiotici beta-lattamici e viene utilizzato in associazione con altri antibiotici per trattare alcuni batteri resistenti agli antibiotici.

La maggior parte dei batteri è dotata di una membrana esterna (parete cellulare) che li protegge. Come gli altri antibiotici beta-lattamici, l’aztreonam agisce impedendo ai batteri di formare questa parete cellulare, causandone la morte.

