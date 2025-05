Tumori dei dotti biliari e della cistifellea

Ecografia, seguita da altri esami di diagnostica per immagini

Talvolta, colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE) o prelievo di un campione di tessuto

Il medico sospetta un tumore della cistifellea o dei dotti biliari quando un dotto biliare è ostruito oppure non viene identificata un’altra causa. Si sospetta un tumore delle vie biliari in particolar modo nei soggetti con colangite sclerosante primitiva (CSP). Per il controllo di questo tipo di tumore, se un soggetto è affetto da CSP, si effettuano regolarmente esami del sangue per misurare le sostanze secrete dal tumore (marcatori tumorali).

La diagnosi è confermata da esami di diagnostica per immagini. Di solito, si effettua per prima un’ecografia. Talvolta, si esegue una tomografia computerizzata (TC), ma i risultati spesso non sono conclusivi. Generalmente si deve ricorrere a una colangiografia con TC (TC dei dotti biliari effettuata dopo l’iniezione in vena di un mezzo di contrasto radiopaco) o una colangiopancreatografia con risonanza magnetica (CPRM).

Se i risultati di tali esami non sono chiari, si può ricorrere alla colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CPRE). In questa procedura, attraverso la bocca si inserisce una sonda flessibile a fibre ottiche (endoscopio) che viene guidata fino all’intestino tenue. Un tubo sottile (catetere) viene inserito mediante l’endoscopio e attraverso il catetere si inietta un mezzo di contrasto radiopaco visibile ai raggi X nei dotti biliari. Quindi si esegue una radiografia per rilevare le anomalie. Questa procedura consente al medico di acquisire immagini e un campione di tessuto da esaminare al microscopio (vedere la figura Conoscere la colangiopancreatografia retrograda endoscopica).

Se questi esami suggeriscono la presenza di un tumore, il medico può prelevare un campione di tessuto inserendo un ago sottile attraverso la cute nella sede ritenuta anomala. Per guidare l’ago verso la sede corretta si ricorre all’ecografia o alla TC.

Per stabilire l’estensione del tumore, potrebbe rendersi necessario un intervento chirurgico per esaminare direttamente l’area (una procedura detta laparoscopia diagnostica o laparotomia in aperto).