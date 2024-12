Esami prenatali per malattie genetiche e difetti congeniti

I test diagnostici prenatali per malattie genetiche e difetti congeniti comprendono la valutazione della gestante o del feto prima della nascita (prenatale) per stabilire la presenza di certe anomalie, comprese certe malattie genetiche ereditarie o spontanee. Per prima cosa si eseguono test di screening non invasivi (come l’ecografia o gli esami del sangue) e, se i risultati sono anomali, la gestante può decidere se sottoporsi o meno a esami invasivi. Gli esami invasivi, come il prelievo dei villi coriali, l’amniocentesi e il prelievo percutaneo di sangue ombelicale, utilizzano un campione dell’acido desossiribonucleico (DNA) del feto e sono più accurati. Possono tuttavia comportare un basso rischio di perdita della gravidanza o danni al feto.

L’ecografia fa spesso parte dell’assistenza prenatale di routine. Per altri esami non invasivi o invasivi per anomalie genetiche fetali o difetti congeniti, i futuri genitori devono discutere l’accuratezza del test e gli eventuali rischi con il proprio medico. Gli esami non invasivi, come l’ecografia, di solito non presentano rischi diretti, ma se il risultato è falso positivo (test anomalo ma il bambino non presenta anomalie) può portare il genitore a sottoporsi a esami invasivi, che presentano un certo rischio.

I genitori devono valutare i rischi rispetto ai benefici del sottoporsi un esame e di sapere se il bambino presenta un’anomalia. Ad esempio, possono valutare se il fatto di non conoscere i risultati dei test possa essere motivo di ansia. Dovrebbero pensare a come utilizzerebbero le informazioni se scoprissero che il loro bambino presenta un’anomalia. Dovrebbero valutare se richiederebbero un aborto. Escludendo tale soluzione, potrebbero considerare se sia ancora il caso di conoscere in anticipo l’eventuale presenza di un’anomalia (ad esempio per prepararsi psicologicamente) o se conoscerla provocherebbe solo angoscia. Per alcune coppie il rischio è superiore al vantaggio derivato dal fatto di venire a conoscenza di un’anomalia cromosomica, per cui i genitori scelgono di non sottoporsi al test.

Tabella Alcune patologie genetiche possono essere rivelate prima della nascita Tabella

Test invasivi per la diagnosi prenatale Per esaminare direttamente il materiale genetico fetale alla ricerca di anomalie genetiche e cromosomiche è possibile utilizzare varie procedure. Questi test sono invasivi (vale a dire che richiedono l’inserimento di uno strumento nell’organismo) e comportano un leggero rischio per il feto. Amniocentesi L’amniocentesi è una delle metodiche più diffuse per rilevare le anomalie in fase prenatale. Spesso viene proposta alle donne che hanno superato i 35 anni, in quanto maggiormente a rischio di generare un feto con anomalie cromosomiche rispetto alle donne più giovani. Tuttavia molti medici propongono questo tipo di esame a tutte le donne in gravidanza, e tutte le donne possono richiederlo anche se non presentano fattori di rischio. Durante tale procedura, si preleva e analizza un campione del liquido che circonda il feto (liquido amniotico). Di solito si esegue l’amniocentesi a partire da 15 settimane di gravidanza. Le cellule rilasciate dal feto e contenute nel liquido vengono messe in coltura in laboratorio in modo da poter analizzare i cromosomi. L’amniocentesi permette ai medici di misurare il livello di alfafetoproteina (una proteina prodotta dal feto) presente nel liquido amniotico. Tale misurazione indica in modo più affidabile la presenza di difetti cerebrali o midollari rispetto a quella del prelievo di sangue materno. Riconoscimento di anomalie in epoca prenatale Prima della procedura si esegue un’ecografia per valutare il battito cardiaco del feto, confermare l’età gestazionale, localizzare la placenta e il liquido amniotico e determinare il numero di feti presenti. Il medico inserisce un ago attraverso la parete addominale fino al liquido amniotico. Talvolta si esegue un’anestesia locale per addormentare la zona dell’intervento. Durante l’esame, l’ecografia consente di monitorare il feto e posizionare correttamente l’ago. Si preleva il liquido e si estrae l’ago. Talvolta il campione di liquido amniotico contiene del sangue fetale, che può aumentare il livello di alfafetoproteina, rendendo difficoltosa l’interpretazione dei risultati. Se la donna è Rh-negativa, al termine della procedura riceve un’immunoglobulina Rho(D) per prevenire la produzione di anticorpi anti fattore Rh. Una donna Rh-negativa può produrre tali anticorpi se il feto è Rh-positivo e il suo sangue viene a contatto con quello della madre (la cosiddetta incompatibilità Rh), come può avvenire durante l’amniocentesi. Questi anticorpi possono causare problemi in un feto con sangue Rh-positivo. La profilassi non è necessaria se anche il padre è Rh-negativo, in quanto anche il sangue del feto sarà Rh-negativo. Raramente l’amniocentesi comporta problemi di qualunque tipo alla madre o al feto. Possono verificarsi le seguenti situazioni: Dolore: alcune donne avvertono lieve dolore una o due ore dopo l’esame.

Perdite ematiche o di liquido amniotico dalla vagina: l’1-2% circa delle donne presenta questi problemi, che tuttavia non durano a lungo e scompaiono senza trattamento.

Aborto spontaneo: la probabilità di abortire in seguito all’amniocentesi è circa una su 500-1.000.

Lesioni al feto dovute all’ago: sono molto rare. L’amniocentesi può essere eseguita normalmente in caso di gravidanza con due o più feti. Prelievo dei villi coriali Nel prelievo dei villi coriali, il medico asporta un piccolo frammento di villi, le fini estroflessioni che fanno parte della placenta. Tale procedura può aiutare a diagnosticare alcune patologie fetali, solitamente tra le 10 e le 12 settimane di gravidanza. Al contrario dell’amniocentesi, il prelievo dei villi coriali non consente di raccogliere un campione di liquido amniotico, di conseguenza non è possibile effettuare il dosaggio dell’alfafetoproteina in esso contenuta e rilevare eventuali difetti del cervello e del midollo spinale (difetti del tubo neurale). I medici consigliano di eseguire un’amniocentesi o analisi del sangue per misurare l’alfa-fetoproteina in una fase più avanzata della gravidanza per rilevare tali eventuali difetti. Il principale vantaggio di questa procedura risiede nel fatto che, potendola eseguire in una fase precoce della gravidanza, i risultati si ottengono prima dell’amniocentesi. Pertanto, in assenza di alterazioni, è possibile ridimensionare rapidamente l’ansia della coppia. In caso di rilievo precoce di alterazione, e se la coppia opta per l’interruzione della gravidanza, si può ricorrere a metodi più semplici e sicuri. Inoltre, l’individuazione precoce di un’anomalia può dare alla coppia il tempo di prepararsi alla nascita di un bambino con particolari esigenze mediche. Prima del prelievo dei villi coriali, si esegue un’ecografia per determinare se il feto è vivo, confermare l’età gestazionale, escludere eventuali anomalie evidenti e localizzare la placenta. Si può prelevare un frammento dei villi coriali attraverso la cervice (transcervicale) o la parete addominale (transaddominale). Attraverso la cervice: La donna giace supina con le ginocchia flesse, solitamente con i talloni o le ginocchia appoggiati su staffe, come per la visita ginecologica. Il medico introduce una sonda sottile e flessibile (catetere) attraverso la vagina e la cervice, fino alla placenta. Per la maggior parte delle pazienti, la tecnica sembra molto simile al test di Papanicolaou (Pap test), sebbene un numero molto esiguo di donne la consideri più sgradevole. Il metodo non è adatto per le donne con un’infezione genitale in corso (come herpes genitale o gonorrea).

Attraverso la parete addominale: Il medico pratica l’anestesia su un’area cutanea della superficie dell’addome e introduce un ago nella placenta, attraversando la parete addominale. La procedura non risulta dolorosa per la maggior parte delle donne, solo alcune segnalano un leggero dolore per una o due ore sulla zona addominale interessata. In entrambe le procedure, i medici utilizzano l’ecografia come guida per inserire il catetere o l’ago e aspirare il campione di tessuto con una siringa. Il campione viene quindi inviato al laboratorio per le analisi. Molte donne hanno piccole perdite ematiche per uno o due giorni successivi a tali procedure. Dopo il prelievo dei villi coriali alle donne con sangue Rh-negativo e prive di anticorpi contro il fattore Rh viene somministrata un’iniezione di immunoglobulina Rho(D) per prevenire la produzione di tali anticorpi contro il fattore Rh. Una donna Rh-negativa può produrre tali anticorpi se il feto è Rh-positivo e il suo sangue viene a contatto con quello della madre (la cosiddetta incompatibilità Rh), come può avvenire durante il prelievo dei villi coriali. Questi anticorpi possono essere nocivi per il feto. La profilassi non è necessaria se anche il padre è Rh-negativo, in quanto anche il sangue del feto sarà Rh-negativo. I rischi del prelievo dei villi coriali sono analoghi a quelli dell’amniocentesi. Il rischio più comune è un aborto spontaneo, che si verifica in circa 1 procedura su 500. Raramente, la diagnosi genetica non è chiara dopo il prelievo dei villi coriali e può essere necessaria l’amniocentesi. Solitamente, entrambe le procedure sono ugualmente precise. Prelievo dei villi coriali Video Prelievo percutaneo di un campione di sangue ombelicale Il prelievo percutaneo (attraverso la cute) di un campione di sangue ombelicale comporta l’anestesia locale di una zona dell’addome della donna. Sotto guida ecografica, si inserisce un ago nel cordone ombelicale, passando attraverso la parete addominale e l’utero. Si preleva un campione di sangue fetale per l’analisi e si rimuove l’ago. Si tratta di una procedura invasiva, che può causare aborto spontaneo in circa un caso su 100. In passato, si ricorreva al prelievo percutaneo del sangue ombelicale quando c’era bisogno di un’analisi rapida dei cromosomi, specialmente alla fine della gravidanza, quando l’ecografia rivelava delle anomalie nel feto. Attualmente è una procedura raramente utilizzata. I medici preferiscono analizzare i geni presenti nel liquido amniotico (prelevato con l’amniocentesi) oppure una parte della placenta (mediante il prelievo dei villi coriali). Questi esami sono meno pericolosi e danno risultati più rapidi. Attualmente il prelievo percutaneo di un campione di sangue ombelicale si esegue a volte in caso di sospetta anemia fetale. Se si riscontra un’anemia grave, si può procedere a trasfusioni di sangue al feto attraverso l’ago ancora inserito nel cordone ombelicale. Test genetici preimpianto Se la gravidanza viene ottenuta mediante la fecondazione in vitro (in provetta), talvolta i medici possono diagnosticare patologie genetiche nell’embrione prima che venga impiantato nell’utero della donna. I test genetici preimpianto richiedono molta competenza tecnica e sono costosi. Di solito questi esami vengono utilizzati principalmente per le coppie ad alto rischio di avere figli con certe patologie genetiche (come la fibrosi cistica) o con anomalie cromosomiche. Tuttavia, nuove tecniche potrebbero ridurre i costi e rendere gli esami disponibili più diffusamente.