Trapianto di polmone e di cuore-polmone

Il trapianto di polmone consiste nell’asportazione chirurgica di un polmone sano, o di una parte di un polmone, da un soggetto vivo e nel suo successivo trasferimento in un soggetto con compromissione polmonare totale. Il trapianto cuore-polmone consiste nell’asportazione chirurgica contemporanea del cuore e dei polmoni da un soggetto deceduto recentemente e nel loro successivo trasferimento in un soggetto con compromissione cardiaca e polmonare totale.

(Vedere anche Panoramica sui trapianti e Trapianto di cuore)

Il trapianto di polmone viene eseguito su persone con compromissione totale della funzionalità polmonare. La maggior parte dei riceventi sono persone affette da una delle seguenti patologie:

È possibile trapiantare uno o entrambi i polmoni. Nel caso in cui una malattia polmonare interessi anche il cuore, si trapianta uno o due polmoni e il cuore allo stesso tempo. I trapianti di polmone singolo e doppio vengono eseguiti con frequenza pressoché equivalente e sono almeno 8 volte più comuni del trapianto cuore-polmone.

Poiché la conservazione dei polmoni è difficile, il trapianto va eseguito al più presto possibile dopo l’asportazione.

La percentuale di coloro che sopravvivono dopo aver ricevuto un trapianto di polmone è:

A 1 anno: oltre l’80%

A 5 anni: oltre il 50%

Un trapianto cuore-polmoni viene eseguito in caso di:

Alcune anomalie cardiache che sono presenti alla nascita (per esempio, la sindrome di Eisenmenger)

Una grave patologia polmonare, che ha causato anche un danno cardiaco

Sia i donatori che i riceventi vengono sottoposti a screening pretrapianto. Questo screening viene eseguito per assicurarsi che l’organo sia sufficientemente sano per il trapianto e che il ricevente non presenti condizioni mediche che potrebbero impedire il trapianto.

Donatori Il polmone può essere trapiantato da un donatore vivente o da un soggetto deceduto da poco. I donatori devono essere di età inferiore a 65 anni, non avere mai fumato e non essere stati affetti da disturbi polmonari. Le dimensioni dei polmoni del donatore e del ricevente devono corrispondere. La donazione da parte di un donatore vivente è possibile perché il donatore può vivere con un solo polmone sano. I soggetti non possono donare più di un intero polmone e solitamente solo una parte di un polmone (lobo). Da un soggetto deceduto si possono trapiantare i due polmoni o il cuore e i polmoni.

Procedura Spesso, prima della procedura al ricevente vengono somministrati antibiotici, per prevenire lo sviluppo di infezioni. Mediante un’incisione toracica, si esegue l’asportazione di uno o di entrambi i polmoni del ricevente, che vengono sostituiti con quelli del donatore. I vasi sanguigni diretti al polmone e provenienti da esso (arteria e vena polmonare) e la via aerea principale (bronco) vengono collegati al polmone o ai polmoni trapiantati. In un trapianto cuore-polmone, anche il cuore compromesso del ricevente viene asportato e sostituito con il cuore del donatore. L’intervento richiede 4-8 ore per un polmone o dalle 6 alle 12 ore per due polmoni. Si può eseguire il trapianto del cuore e dei polmoni allo stesso tempo. Solitamente il periodo di degenza dopo questi interventi varia da 7 a 14 giorni. L’assunzione dei farmaci per inibire il sistema immunitario (immunosoppressori), compresi i corticosteroidi, ha inizio il giorno del trapianto. Questi farmaci possono contribuire a ridurre il rischio che il ricevente rigetti il polmone trapiantato.