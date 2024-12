La maggior parte delle persone riceve un trapianto di fegato perché è affetta da cirrosi dovuta a epatite virale. I farmaci immunosoppressori, necessari per prevenire il rigetto del fegato trapiantato, riducono anche la capacità dell’organismo di difendersi dalle infezioni. Di conseguenza, in quasi tutti i riceventi di trapianto di fegato l’epatite B o C recidiva. Tuttavia, i farmaci antivirali sono efficaci per il trattamento dell’epatite che si manifesta in chi riceve un trapianto di fegato.