Panoramica sul malassorbimento

Una valutazione medica dell’anamnesi e dei sintomi del soggetto

Test per confermare la diagnosi (come esami del sangue e delle feci)

Test per diagnosticare la causa (come biopsia e diagnostica per immagini)

Il medico sospetta un malassorbimento quando un soggetto ha diarrea cronica, calo ponderale, anemia e altri segni di carenze nutrizionali. Il malassorbimento è meno evidente e spesso più difficile da riconoscere negli anziani rispetto ai bambini.

Gli esami di laboratorio possono contribuire a confermare la diagnosi:

Test per misurare i grassi nelle feci

Esame visivo delle feci

Esami del sangue

Un esame delle feci, che misura direttamente i grassi nei campioni delle feci raccolte nell’arco di 3 giorni, è il più sicuro per diagnosticare il malassorbimento dei grassi, presente in quasi tutte le malattie da malassorbimento. La presenza di più di 7 grammi di grasso nelle feci ogni giorno è il segno caratteristico del malassorbimento. Sono inoltre disponibili alcuni altri test che misurano i livelli di materiale lipidico nelle feci, ma che non richiedono una raccolta di feci su 3 giorni.

I campioni di feci sono esaminati a occhio nudo e al microscopio. Frammenti di cibi non digeriti possono indicare che il cibo passa attraverso l’intestino troppo rapidamente. In un soggetto con ittero, feci con grassi in eccesso indicano una ridotta produzione o secrezione di bile. Talvolta i parassiti o le loro uova vengono evidenziati al microscopio, suggerendo un’infezione da parassiti come causa del malassorbimento.

Possono essere eseguiti esami del sangue e altri esami di laboratorio per individuare il malassorbimento di altre sostanze specifiche, tra cui lattosio o vitamina B12.

Quando il medico conferma una malattia da malassorbimento, vengono eseguiti degli esami per diagnosticare la causa:

Biopsia

Esami di diagnostica per immagini

Test di funzionalità pancreatica

Per rilevare eventuali anomalie della mucosa dell’intestino tenue, potrebbe essere necessario eseguire una biopsia. Il tessuto è prelevato attraverso un endoscopio (sonda di esplorazione flessibile con una fonte luminosa e una telecamera attraverso la quale inserire delle piccole pinze) introdotto attraverso la bocca fin nell’intestino tenue.

Possono essere eseguiti esami di diagnostica per immagini, come endoscopia con videocapsula, tomografia computerizzata o radiografie con bario.

I test di funzionalità pancreatica vengono eseguiti se il medico pensa che la causa del malassorbimento sia un’insufficiente produzione di enzimi digestivi da parte del pancreas. Tuttavia, alcuni di questi test sono complessi, richiedono tempo e sono invasivi. In un esame, un tubo viene fatto passare attraverso la bocca e viene diretto verso l’intestino tenue, cosicché i fluidi intestinali contenenti secrezioni pancreatiche possano essere raccolti e misurati. In un altro esame, il soggetto assume per via orale una sostanza che necessita degli enzimi pancreatici per essere digerita. Così i prodotti della digestione di questa sostanza vengono misurati nelle urine. Di recente, i test condotti in questi casi per la misurazione di certi enzimi pancreatici nelle feci sono diventati più semplici e facili.

Possono essere eseguiti anche altri esami diagnostici (inclusi coltura dei batteri digestivi, alcuni esami del sangue o test del respiro).