Autores
Última modificación del contenido nov 2023
Agradecemos enormemente la experiencia de los colaboradores en nuestra versión en línea actual. Los temas de los que son responsables se enumeran según sus asociaciones profesionales.
Infecciones fúngicas de la piel, Crecimientos cutáneos benignos
- Dartmouth Geisel School of Medicine
Trastornos convulsivos
- University of Tennessee Health Science Center
- Methodist Medical Group
Trastornos de las uñas
- Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Dolor
- Stanford University School of Medicine
Tumores cardíacos
- Yale School of Medicine
Accidente cerebrovascular (ictus)
- The University of Tennessee Health Science Center
Trastornos de la cavidad ocular (órbita), Trastornos de los párpados y de las lágrimas
- University of Texas at Austin Dell Medical School
- Texas Oculoplastics Consultants
Trastornos relacionados con el colesterol
- The University of Chicago
Síndromes hereditarios de fiebre periódica
- Tel Aviv University
- Schneider Children’s Medical Center of Israel
Trastornos anales y rectales, Hemorragia digestiva, Urgencias gastrointestinales
- Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Enfermedades por priones
- Case Western Reserve University
- National Prion Disease Pathology Surveillance Center
Lesiones de las vías urinarias y de los genitales
- Weill Cornell Medical School
- New York Presbyterian Hospital
- Hofstra University
- Lenox Hill Hospital
Endocarditis, Valvulopatías
- Waitemata District Health Board and Waitemata Cardiology, Auckland
- North Shore Hospital, Auckland
Mordeduras y picaduras
- Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Trastornos de la conducta alimentaria
- Columbia University Medical Center
- Weill Cornell Medical College, Cornell University
- New York State Psychiatric Institute
- Columbia University Medical Center
- New York-Presbyterian Hospital
Ateroesclerosis
- McGill University
Problemas de salud en adolescentes
- Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine
- Boston Medical Center
Prestación de atención sanitaria a las personas de edad avanzada
- University of California Davis
Tumores cardíacos
- Yale School of Medicine
Problemas generales del recién nacido, Problemas pulmonares y respiratorios en recién nacidos
- University of Pittsburgh, School of Medicine
- Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC
Dolor
- Stanford Health Care
Mordeduras y picaduras
- University of Illinois at Chicago
- University of Illinois Hospital and Health Sciences System
- Association of Academic Health Centers (AAHC)
- Economic Club of Chicago
- Institute of Medicine Chicago
Síndromes de insuficiencia poliglandular
- Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
Ansiedad y trastornos relacionados con el estrés
- New York-Presbyterian Hospital
- Weill Cornell Medical College
- Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons
Biología del aparato digestivo, Pancreatitis
- Fairfax, VA
Enfermedad diverticular
- Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Defectos cardíacos congénitos
- Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
Defectos congénitos del tracto digestivo, Trastornos gastrointestinales en niños, Problemas gastrointestinales (GI) y hepáticos en recién nacidos
- University of Colorado
- Children's Hospital Colorado
Biología de la piel, Hipersensibilidad y trastornos cutáneos reactivos, Radiación solar y lesiones de la piel
- Harvard Medical School
- Lahey Hospital & Medical Center
Trastornos de las células plasmáticas
- Institute for Myeloma and Bone Cancer Research
Amiloidosis
- Amyloidosis Center, Boston University Medical Center
Maltrato a personas mayores, Cuestiones sociales que afectan a las personas mayores
- Columbia University School of Social Work
Trastornos respiratorios en los lactantes y los niños
- Phoenix Children's Hospital
- University of Arizona College of Medicine
Introducción a la nutrición, Desnutrición
- Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital
- Harvard T.H. Chan School of Public Health
Tumores del sistema nervioso
- Weill Medical College of Cornell University
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Lesiones oculares
- Thomas Jefferson University Hospital
- Wills Eye Hospital
Intolerancia ambiental idiopática
- University of Iowa, Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine
- Iowa City Veterans Affairs Medical Center
Aspectos sociales que afectan a los niños y a sus familias
- State University of New York, Upstate Medical University
- State University of New York, Upstate Medical University
Osteoporosis
- Harvard Medical School
- Massachusetts General Hospital
Porfirias
- Wake Forest University School of Medicine
- Atrium Health Wake Forest Baptist
Trastornos de la laringe
- Columbia University
Trastornos de la glándula tiroidea
- Weill Cornell Medical College
- Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Síntomas de los trastornos oculares
- Larner College of Medicine, University of Vermont
Síndromes de neoplasia endocrina múltiple
- The Ohio State University
Parafilias y trastornos parafílicos, Incongruencia de género y disforia de género, Sexualidad
- East Tennessee State University
- East Tennessee State University
Diabetes mellitus y otros trastornos del metabolismo de la glucosa sanguínea
- New York Medical College
- Westchester Medical Center, Department of Medicine, Division of Endocrinology
Embolia pulmonar
- University of Colorado, Pulmonary and Critical Care
Síntomas durante el embarazo
- Wake Forest School of Medicine
Trastornos de la córnea
- Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Biología de las enfermedades infecciosas, Infecciones bacterianas: introducción, Infecciones bacterianas: bacterias anaerobias, Infecciones bacterianas: bacterias gramnegativas, Infecciones bacterianas: bacterias grampositivas, Infecciones bacterianas: espiroquetas, Las infecciones meningocócicas, Diagnóstico de las enfermedades infecciosas
- Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
- University of Miami-Miller School of Medicine
Lesiones causadas por la radiación
- The National Council on Radiation Protection and Measurements
- School of Medicine, University of California, Davis
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
- Mayo Clinic, Arizona
Trastornos hormonales en niños
- The Children's Hospital of Philadelphia
- Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Luxaciones, Fracturas, Esguinces y otras lesiones de partes blandas
- University of California, San Francisco
- University of California, San Francisco - Fresno
- American Ambulance
Trastornos de la hipófisis
- Keck School of Medicine of the University of Southern California
- USC Pitutiary Center, Keck School of Medicine of the University of Southern California
Quemaduras
- Tufts University School of Medicine
- Maine Medical Center
Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares
- Michigan Medicine, University of Michigan
Planificación familiar
- NYU Grossman Long Island School of Medicine
Deshidratación y fluidoterapia en niños
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Cáncer de riñón y del aparato genitourinario
- University of California, Davis
- VA Northern California HCS
Enfermedad ósea de Paget
- Brigham and Women's Hospital
- Harvard Medical School
Trastornos del nervio óptico
- Mayo Clinic
Trastornos de la boca y la garganta
- Stanford University
Trastornos mamarios, Cáncer de mama
- Karmanos Cancer Center
- Wayne State School of Medicine
Diagnóstico de los trastornos del riñón y de las vías urinarias
- Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Violencia doméstica y agresiones sexuales
- University of Michigan
Muerte y agonía
- George Washington University
- Washington DC Veterans Administration Medical Center
Enfermedad diverticular, Enfermedad inflamatoria intestinal
- HCA Florida Gulf Coast Hospital
- Alabama College of Osteopathic Medicine
Función y disfunción sexual en la mujer
- Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women
Problemas en los pies y los tobillos
- Kent State University College of Podiatric Medicine
Cuidados en recién nacidos y lactantes, Supervisión de la salud en los niños sanos, Síntomas en los lactantes y niños
- Thomas Jefferson University Hospital
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Cirugía
- University of South Florida
- HCA Florida Kendall Hospital
Trastornos del sistema nervioso autónomo
- Mayo Clinic
Trastornos del estado de ánimo
- University of Iowa Carver College of Medicine
Defectos congénitos de las vías urinarias y de los genitales
- University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Trastornos de los músculos, las bolsas sinoviales y los tendones
- Brown University
Trastornos de los glóbulos blancos (leucocitos)
- University of Washington
- University of Washington Medical Center
Lesiones producidas por el frío
- University of Louisville School of Medicine
Alteraciones de la pigmentación, Psoriasis y trastornos de descamación, Trastornos de la sudoración
- Massachusetts General Hospital
- Harvard Medical School
Trastornos relacionados con el colesterol
- University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine
Incontinencia urinaria en niños
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
- Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Biología del sistema inmunitario
- University College London, London, UK
Trastornos metabólicos hereditarios
- Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Infecciones de los recién nacidos
- UCLA, David Geffen School of Medicine
- LA County Department of Public Health
Biología de los pulmones y de las vías respiratorias, Síntomas de los trastornos pulmonares, Diagnóstico de los trastornos pulmonares
- Johns Hopkins University
Trastornos de la refracción
- University of Pittsburgh School of Medicine
- UPMC Eye Center
- University of Pittsburgh
Incontinencia fecal en niños
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Nemours Children's Health
Trastornos somáticos y trastornos relacionados
- University of California, San Diego
Trastornos de la cornificación, Infecciones cutáneas parasitarias, Infecciones víricas de la piel
- Geisel School of Medicine at Dartmouth
- University of Connecticut
Trastornos del sistema linfático, Trastornos venosos
- McMaster University
- McMaster University
Complicaciones del embarazo
- Main Line Health System
- Axia Women’s Health
Detección de trastornos genéticos antes y durante el embarazo
- Northwestern University, Feinberg School of Medicine
Trastornos de la salud mental en niños y adolescentes
- Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Leucemias
- West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences Center
- WVU Cancer Institute
Tumores neuroendocrinos gastrointestinales y pancreáticos
- Markey Cancer Center, University of Kentucky
- University of Kentucky Department of Surgery
Defectos congénitos del cerebro y de la médula espinal
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Enfermedades de la aorta y sus ramas
- University of North Carolina
- University of North Carolina Aortic Network
Farmacodinámica
- Columbia Southern University, Orange Beach, AL
- Colorado State University Global
Hipertensión arterial en niños
- Harvard Medical School
- Boston Children's Hospital
Reacciones alérgicas y otros trastornos de hipersensibilidad, Inmunodeficiencias
- Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
- Louis Stokes VA Medical Center, Wade Park
- Cleveland Clinic
Incontinencia urinaria en niños
- Nemours/A.I. duPont Nemours Hospital for Children
- Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Insuficiencia cardíaca
- Libin Cardiovascular Institute, Cumming School of Medicine, University of Calgary
Introducción al cuidado de la salud mental
- Columbia University
- New York State Psychiatric Institute
Biología de los oídos, la nariz y la garganta, Síntomas de las enfermedades del oído
- Dept. of Head and Neck Surgery and Communication Sciences, Duke University School of Medicine
Bacteriemia, sepsis y choque séptico
- Stanford University
- Stanford Healthcare
Diagnóstico de los trastornos cerebrales, medulares y nerviosos, Síntomas de los trastornos cerebrales, medulares y nerviosos, Biología del sistema nervioso
- University of Ottawa
- Ottawa Hospital-General Campus
Síntomas de las enfermedades de la nariz y la garganta, Trastornos de la nariz y de los senos paranasales
- Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Embarazo complicado por la enfermedad
- University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
Trastornos quísticos del riñón
- Loma Linda University School of Medicine
- VA Loma Linda Healthcare System
Introducción al cáncer, Prevención y tratamiento del cáncer
- Imperial College London
- Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College
Biología de los ojos
- Mayo Clinic College of Medicine and Science
Anemia
- Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Hipertensión pulmonar
- University of Maryland School of Medicine
- University of Maryland, Baltimore
Síndrome de fatiga crónica
- Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Vaginitis, cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica
- Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
- Obstetrics, Gynecology, and Women's Health Institute, Cleveland Clinic
Tumores del sistema nervioso
- Sana Biotechnology
- University of Copenhagen Faculty of Medicine
- University of Rochester Medical Center
Osteonecrosis
- Stanford University
Síntomas de los trastornos digestivos, Diagnóstico de los trastornos digestivos, Gastroenteritis
- Lewis Katz School of Medicine at Temple University
- Main Line Health, Bryn Mawr, PA
Crecimiento y desarrollo
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
- Sydney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Cáncer infantil
- Nemours A.I. duPont Hospital for Children
Rehabilitación en las enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias
- University of Maryland School of Medicine
Trastornos de las glándulas suprarrenales
- University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College
- St Bartholomew’s Hospital and the London School of Medicine
Medicación y consumo de sustancias durante el embarazo
- Valley Perinatal Services
- Creighton University School of Medicine-Phoenix
Biología del corazón y de los vasos sanguíneos
- University of Michigan Health
Exceso de hierro
- Johns Hopkins University School of Medicine
- Johns Hopkins Medicine
Trastornos del oído interno, Pérdida de audición y sordera
- Tampa Bay Hearing and Balance Center
Infecciones por clamidias y micoplasmas
- State University of New York Downstate Medical Center
Diálisis, Trastornos de los túbulos renales
- Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Síntomas durante el embarazo
- Wake Forest School of Medicine
- Wake Forest Baptist Health
Síntomas de los trastornos orales y dentales, Trastornos de los labios y la lengua, Trastornos dentales
- Texas A&M University, College of Dentistry
Trasplante
- Rush University Medical Center
La conducción en la tercera edad
- Herbert Wertheim School of Public Health, UC San Diego
Función y disfunción sexual en la mujer
- Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women
Enfermedad pericárdica (del pericardio) y miocarditis
- Case Western Reserve University School of Medicine
- Harrington Heart and Vascular Institute
Embolia pulmonar
- University of Colorado
Introducción a la nutrición, Desnutrición
- Harvard T.H. Chan School of Public Health
Disfunción cerebral, Delirio y demencia
- Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
Sarcoidosis
- Henry Ford Hospital
- GeneToBe LLC
Infecciones urinarias (IU)
- University of Riverside School of Medicine
- Kaiser Permanente Fontana Medical Center
Rehabilitación
- Brigham and Women's Hospital
- Spaulding Rehabilitation Hospital
Asma
- Wake Forest Baptist Health
Hepatopatía alcohólica, Trastornos vasculares del hígado
- University of Colorado School of Medicine
- University of Colorado School of Medicine
Trastornos esplénicos
- University of Minnesota Medical School
- HemOnc Today
Enfermedades pulmonares ambientales y ocupacionales
- Bergen New Bridge Medical Center
Trastornos del oído medio
- Vanderbilt University Medical Center
Función y disfunción sexual en los hombres, Biología del aparato reproductor masculino
- Thomas Jefferson University Hospital
Arteriopatía coronaria (coronariopatía)
- Northwestern University Feinberg School of Medicine
Minerales, Vitaminas
- University of Arkansas for Medical Sciences
- University of Arkansas for Medical Sciences
Ejercicio y forma física
- International Association of Resistance Training
- Prescribed Exercise Clinics
Primeros auxilios
- UCLA School of Medicine
- Ronald Reagan UCLA Medical Center
Maltrato a personas mayores, Cuestiones sociales que afectan a las personas mayores
- Adelphi University School of Social Work
- University of Michigan Certificate in Advanced Clinical Dementia Practice
COVID-19, Virus respiratorios
- Vanderbilt University Medical Center
Infecciones por el virus del herpes
- Harvard Medical School
- Brigham and Women's Hospital
Tumores pulmonares
- Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
- Rocky Mountain Regional VA Medical Center, VA Eastern Colorado HealthCare System
Artritis por pirofosfato cálcico y gota
- Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases
Tratamiento de los trastornos cutáneos, Acné y trastornos relacionados
- University of Miami, Miller School of Medicine
- Miami VA Hospital
Diagnóstico de los trastornos ginecológicos, Síntomas de los trastornos ginecológicos
- Cleveland Clinic Learner College of Medicine, Case Western Reserve University
Trastornos del oído externo
- University of Virginia School of Medicine
Trastornos relacionados con sustancias
- NewYork-Presbyterian Hospital
- Columbia University Medical Center
Diagnóstico de los trastornos oculares, Catarata, Trastornos oculares en niños
- Loma Linda University School of Medicine
Otras alteraciones ginecológicas, Prolapso de órganos pélvicos (POP), Fibromas
- Baylor College of Medicine
Síndromes de neoplasia endocrina múltiple
- The Ohio State University
Trastornos temporomandibulares
- Louisiana State University School of Dentistry
Infecciones cerebrales, Meningitis
- University of Western Ontario
Introducción a las infecciones virales
- Wadsworth Center, New York State Department of Health
- School of Public Health, State University of New York at Albany
Accidente cerebrovascular (ictus)
- The University of Tennessee Health Science Center
Hepatitis
- Weill Cornell Medical College
Síntomas y diagnóstico de los trastornos de la sangre, Hemorragia debida a vasos sanguíneos anormales, Trastornos de las plaquetas
- Harvard Medical School
- Massachusetts General Hospital
Uveítis y trastornos relacionados
- Boston University School of Medicine
- Boston Medical Center
Trastornos congénitos de los túbulos renales
- Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
- Children’s Hospital of Philadelphia
Leucemias
- University of Maryland, School of Medicine
- University of Maryland School of Medicine
Administración y cinética de los fármacos
- Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego
Enfermedades pulmonares autoinmunitarias, Enfermedades pulmonares intersticiales
- University of Colorado School of Medicine
Fibrosis y cirrosis del hígado
- Icahn School of Medicine at Mount Sinai
- James J. Peters VA Medical Center
Infecciones de los huesos y de las articulaciones
- Cleveland Clinic Lerner College of Medicine
- Cleveland Clinic Foundation
Prevención
- Altais Health Solutions
- Providence Hospice LA County
Linfomas
- Weill Cornell Medicine
- New York Presbyterian Hospital
Enfermedades benignas de la próstata
- Boston University School of Medicine
Esclerosis múltiple y trastornos afines
- College of Medicine, University of Saskatchewan
Trastornos del pelo
- Hartford Dermatology Associates
Hipertensión pulmonar, Rehabilitación en las enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias
- University of Maryland School of Medicine
Obesidad y síndrome metabólico
- Tulane University School of Medicine
Equilibrio ácido-básico, Equilibrio electrolítico, Trastornos paratiroideos, Equilibrio hídrico
- Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
- Nephrology Associates, PC, Birmingham, AL
Lesiones deportivas
- Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Trastornos mieloproliferativos
- James P. Wilmot Cancer Institute, University of Rochester Medical Center
Enfermedades pulmonares ambientales y ocupacionales
- Yale Occ and Env Medicine Program
Biología del hígado y de la vesícula biliar
- Cleveland Clinic
- Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
Envejecimiento y medicamentos
- Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Colorado
Endometriosis
- Case Western Reserve University School of Medicine
Violencia doméstica y agresiones sexuales
- University of Michigan School of Medicine
Mal de altura
- University of Washington
- University of Washington
Trastornos del oído interno
- Columbia University Medical Center and New York Presbyterian Hospital
Trastornos esofágicos y de la deglución
- Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
- University of Pennsylvania
Introducción a los medicamentos, Factores que influyen en la respuesta del organismo a los fármacos, Fármacos sin receta médica
- University of California San Francisco School of Pharmacy
Muerte y agonía
- The George Washington University Medical Center
Síntomas de los trastornos del riñón y de las vías urinarias
- Saint Louis University
- VA St Louis Health Care System
Armas que causan víctimas a gran escala
- University of Florida
- U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD)
Pruebas de diagnóstico por la imagen habituales
- Rush University Medical Center
Coma y alteración de la consciencia
- Rutgers University
- National Heart, Lung, and Blood Institute
Bezoares y cuerpos extraños del tubo digestivo, Malabsorción, Síndrome del intestino irritable
- Virtua Health System
Insuficiencia renal
- University of California, San Francisco
Investigación clínica y toma de decisiones médicas
- Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Muerte y agonía
- George Washington University School of Medicine and Health Sciences
Traumatismos craneales, Lesiones medulares
- Indiana University School of Medicine
Infecciones parasitarias: introducción, Infecciones parasitarias: cestodos (tenias), Infecciones parasitarias: protozoos y microsporidios intestinales, Infecciones parasitarias: lombrices intestinales (nemátodos), Infecciones parasitarias: trematodos, Infecciones parasitarias: protozoos extraintestinales
- University of Virginia
Hipertensión pulmonar
- University of Maryland School of Medicine
- The University of Maryland Strategic Partnership
Fármacos con nombre comercial patentado y fármacos genéricos
- University of Illinois at Chicago College of Pharmacy
- Dept of Pharmacy Practice, UIC College of Pharmacy
Linfomas
- Weill Cornell Medicine
El deporte y el corazón
- Western University
- McMaster University
Biología del aparato reproductor femenino
- Medical University of South Carolina
Trastornos reumatológicos en niños
- Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
- The Children's Hospital of Pediatrics
Trastornos de la retina
- Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Úlceras de decúbito
- Tufts University School of Medicine
Enterovirus
- University of Colorado Department of Pediatrics, Section of Infectious Diseases
Medicina alternativa, complementaria e integrativa
- Mayo Clinic
Arritmias
- Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary
Apoyo nutricional
- Department of Nutrition, Brigham and Women's Hospital
Complicaciones del parto, Cuidados posparto, Trabajo de parto y parto
- Children's Hospital of Philadelphia
- The University of Pennsylvania Perelman School of Medicine
Dolor lumbar y dolor cervical
- Hospital for Special Surgery
- Weill Cornell Medical College
Lesiones por submarinismo y aire comprimido
- Duke University Medical Center
- Center for Hyperbaric Medicine and Environmental Physiology
Infecciones de transmisión sexual (ITS)
- University of California San Diego
Lesiones faciales
- Stanford University Medical Center
Conducta suicida y autolesiva
- American Foundation For Suicide Prevention
Embarazo normal
- Baylor College of Medicine
Cánceres de piel
- Harvard Medical School
- Brigham and Women's Hospital/Dana-Farber Cancer Institute
Tuberculosis e infecciones relacionadas
- Harvard Medical School
- Brigham & Women's Hospital
- T.H.Chan Harvard School of Public Health
Obesidad y síndrome metabólico
- Tulane University School of Medicine
Trastornos del movimiento
- University of Saskatchewan
- Saskatchewan Movement Disorders Program
Tumores óseos y articulares
- Cleveland Clinic Lerner College of Medicine and Case Western Reserve University
Trastornos del filtrado renal, Trastornos que afectan a las células tubulares del riñón
- Washington University in St. Louis
- Washington University School of Medicine
Cinetosis
- Harbor-UCLA Medical Center
- David Geffen School of Medicine at University of California Los Angeles
Intoxicaciones o envenenamientos, Drogas ilegales e intoxicantes
- Grand Strand Regional Medical Center
- Sidney Kimmel School of Medicine, Thomas Jefferson University Hospital
Intoxicaciones o envenenamientos, Drogas ilegales e intoxicantes
- Grand Strand Medical Center
Asma
- Mayo Clinic
- Mayo Clinic Arizona Center for Individualized Medicine
Apnea del sueño
- University of California San Diego
Genética
- University of Pittsburgh
Enfermedades de la aorta y sus ramas
- University of North Carolina School of Medicine
Insuficiencia respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria aguda
- University of Chicago
Medicación y consumo de sustancias durante el embarazo
- University of Arizona College of Medicine
- Valley Perinatal Services
Infecciones parasitarias: protozoos extraintestinales
- University of Virginia School of Medicine
Maltrato y negligencia infantil
- State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital
- Upstate Medical University/Golisano Children’s Hospital
Defectos congénitos de la cara y el cráneo, Defectos congénitos de los huesos, las articulaciones y los músculos
- Upstate Medical University
Enfermedades ampollosas
- Geisel School of Medicine at Dartmouth University
Enfermedad relacionada con IgG4
- Harvard Medical School
- Massachusetts General Hospital
Trastornos óseos en niños, Trastornos del tejido conjuntivo en niños
- Helmholtz Centre for Infection Research
Infecciones parasitarias: introducción, Infecciones parasitarias: cestodos (tenias), Infecciones parasitarias: protozoos y microsporidios intestinales, Infecciones parasitarias: lombrices intestinales (nemátodos), Infecciones parasitarias: trematodos, Infecciones por rickettsias e infecciones relacionadas, Infecciones parasitarias: protozoos extraintestinales
- University of Virginia School of Medicine
- University of Virginia
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
- Weill Cornell Medical College
- New York-Presbyterian Hospital
Úlceras de decúbito
- Boston University School of Medicine
Menopausia, Trastornos menstruales y sangrados vaginales anómalos
- University of Virginia Health System
Atención hospitalaria
- Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Asuntos legales y éticos
- Mitchell Hamline School of Law
Introducción a los defectos congénitos, Anomalías cromosómicas y genéticas
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Nemours
Biología de los riñones y de las vías urinarias, Obstrucción de las vías urinarias, Cálculos en las vías urinarias
- Duke Comprehensive Kidney Stone Center
- Duke University Medical Center
Consumo de tabaco
- Stanford Prevention Research Center, Stanford University
- Stanford Health Care
Presión arterial baja y choque (shock)
- Virginia Commonwealth University School of Medicine
Otros trastornos en lactantes y niños pequeños
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Defectos congénitos de las vías urinarias y de los genitales
- University of Rochester Medical Center
- Golisano Children's Hospital at Strong
Trastornos pleurales y del mediastino
- University of Oxford
Trastornos del movimiento
- University of Saskatchewan
- Saskatchewan Movement Disorders Program
Cánceres del aparato reproductor femenino
- Houston Methodist Hospital
Infertilidad y aborto espontáneo recurrente
- Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Enfermedades pulmonares ambientales y ocupacionales
- Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine
- Department of Environmental Health Sciences Yale School of Public Health
Infecciones bacterianas de la piel
- University of British Columbia
- BC Children’s Hospital, Division of Dermatology
Glaucoma
- University Hospitals/Case Western Reserve University
Ahogamiento
- University of Colorado School of Medicine
- Denver Health Medical Center
Trastornos de la conjuntiva y la esclerótica
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Wills Eye Hospital
Apoyo nutricional
- Harvard Medical School
- Brigham and Women's Hospital
Trastornos de los pares craneales, Trastornos de la unión craneocervical, Trastornos del nervio periférico y trastornos relacionados, Trastornos de la médula espinal, Distrofias musculares y trastornos relacionados
- New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Porfirias
- Wake Forest University School of Medicine
Prurito y dermatitis
- Georg-August University of Göttingen, Germany
- Lahey Hospital and Medical Center
Malabsorción
- The Medical City, Pasig City, Philippines
Lesiones causadas por electricidad y rayos
- University of Iowa Hospitals and Clinics
Envejecimiento y medicamentos
- Southern Illinois University Edwardsville School of Pharmacy
Urgencias dentales
- Texas A&M University College of Dentistry
Sarcoidosis
- Upstate Medical University
Diagnóstico de los trastornos hepáticos, vesicales y biliares, Trastornos de la vesícula biliar y de las vías biliares
- Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Cánceres del aparato reproductor femenino
- MD Anderson Cancer Center
Amiloidosis
- Boston University School of Medicine and Boston Medical Center
Viajes y salud
- University of Washington
Biología de la sangre, Transfusión de sangre
- The University of Texas Southwestern Medical Center
- The University of Texas Southwestern Clinical Laboratory Services
Trastornos de la laringe
- Yale University School of Medicine
Inmunización (vacunación)
- Lewis Katz School of Medicine at Temple University
- American Academy of Family Physicians
Fibrosis quística
- Harvard Medical School
- Boston Children's Hospital
Cáncer de boca, nariz y faringe
- Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Paro cardíaco y reanimación cardiorrespiratoria
- Harbor-UCLA Medical Center
- Harbor-UCLA Medical Center
- Newport Beach Fire Department
Trastornos del sueño
- University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine
- Penn Sleep Center
Absceso pulmonar, Bronquitis aguda, Neumonía
- University at Buffalo, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences
Trastornos de los oídos, la nariz y la garganta en niños
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Jefferson Health
Complementos dietéticos y vitaminas
- University of Utah College of Pharmacy
Biología del corazón y de los vasos sanguíneos, Síntomas de los trastornos cardiovasculares, Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares
- Michigan Medicine at the University of Michigan
Trastornos de la micción, Trastornos del pene y de los testículos
- Thomas Jefferson University Hospital
Dolor de cabeza (cefalea)
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Vacunación en niños
- Duke University School of Medicine
Trastornos disociativos
- Stanford University School of Medicine
- Stanford University School of Medicine
Trastornos en las primeras etapas del embarazo
- UCLA Health
Envejecimiento del organismo, Envejecimiento y calidad de vida, Caídas en personas mayores, Trastornos de la marcha en personas de edad avanzada
- Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
- University of Cape Town
Bronquiectasia y atelectasia
- University of Colorado
Trastornos de la mano
- Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
- University of Pennsylvania
Miembro protésico
- American Prosthetics Institute, Ltd
- Stokosa Prosthetic Clinic
Coagulación excesiva, Trastornos hemorrágicos debidos a trastornos de la coagulación, Coagulación de la sangre
- Johns Hopkins University School of Medicine
Miocardiopatía
- Rush University
Problemas de comportamiento en niños, Trastornos del aprendizaje y del desarrollo
- Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Biología de la boca y de los dientes
- Boston Children's Hospital
- Harvard School of Dental Medicine
Arteriopatía coronaria (coronariopatía)
- Northwestern University Feinberg School of Medicine
- Northwestern Medicine - Bluhm Cardiovascular Institute
Trastornos de la conjuntiva y la esclerótica
- Wills Eye Hospital
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Esquizofrenia y trastornos relacionados
- UT Southwestern Medical Dallas
Trastornos producidos por el calor
- David Geffen School of Medicine at UCLA
- Harbor-UCLA Medical Center
Arteriopatía periférica
- McMaster University
Trastornos de los glóbulos blancos (leucocitos)
- David Geffen School of Medicine at UCLA
Poxvirus, Infecciones víricas frecuentes en lactantes y niños
- University of Rochester School of Medicine and Dentistry
- University of Rochester Medical Center
Ateroesclerosis
- McGill University
- McGill University Health Center
Manifestaciones clínicas de las enfermedades hepáticas, Fármacos e hígado, Tumores del hígado
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Thomas Jefferson University Hospital
Síntomas de los trastornos cardiovasculares
- University of Michigan
Enfermedades periodontales
- Hingham, MA
Gastritis y úlcera gastroduodenal
- University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
Traumatismos abdominales
- US Army Reserve
- Oregon Health and Science University
Diagnóstico de las enfermedades infecciosas, Biología de las enfermedades infecciosas, Infecciones bacterianas: introducción, Infecciones bacterianas: bacterias anaerobias, Infecciones bacterianas: bacterias gramnegativas, Infecciones bacterianas: bacterias grampositivas, Infecciones bacterianas: espiroquetas, Las infecciones meningocócicas
- Wellington Regional Medical Center
Infecciones por hongos (infecciones fúngicas, micosis)
- Mayo Clinic College of Medicine & Science
Síndromes neurocutáneos en niños, Trastornos neurológicos en niños
- Akron Children's Hospital
- Northeast Ohio Medical University
El cuerpo humano, Biología del sistema musculoesquelético, Síntomas de los trastornos musculoesqueléticos, Diagnóstico de los trastornos musculoesqueléticos, Vasculitis
- Cleveland Clinic
Tumores del aparato digestivo
- Fox Chase Cancer Center
Enfermedad inflamatoria intestinal
- Mount Sinai Medical Center
Trastornos de la conducta alimentaria
- College of Physicians and Surgeons, Columbia University
- New York State Psychiatric Institute
Problemas sanguíneos en el recién nacido
- Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
- Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Aprovechamiento óptimo de la atención sanitaria, Síntomas inespecíficos
- California Association of Long Term Care Medicine
Infecciones bacterianas en lactantes y niños, Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en niños
- Golisano Children’s Hospital
- University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Hipertensión arterial
- University of Maryland School of Medicine
Traumatismos torácicos
- Stanford University School of Medicine
Antibióticos
- University of Washington School of Pharmacy
Caídas en personas mayores, Trastornos de la marcha en personas de edad avanzada
- University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine
- VA Medical Center
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
- Johns Hopkins Asthma and Allergy Center
- Johns Hopkins University School of Medicine
Enfermedades articulares, Enfermedades reumáticas sistémicas
- Cleveland Clinic
Cáncer infantil
- Harvard Medical School
- Dana-Farber / Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
Trastornos producidos por el calor
- David Geffen School of Medicine at UCLA
Biología del sistema endocrino
- Mayo Clinic College of Medicine
Arbovirus, arenavirus, filovirus
- University of Wisconsin-Madison
Trastornos de los vasos sanguíneos de los riñones
- Loma Linda University School of Medicine
- VA Loma Linda Healthcare System
Trastornos de la personalidad
- South County Psychiatry
- Brown University School of Medicine