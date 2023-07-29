skip to main content
Autores

Última modificación del contenido nov 2023

Agradecemos enormemente la experiencia de los colaboradores en nuestra versión en línea actual. Los temas de los que son responsables se enumeran según sus asociaciones profesionales.

Denise M. Aaron, MD
  • Dartmouth Geisel School of Medicine
Infecciones fúngicas de la piel, Crecimientos cutáneos benignos
Bola Adamolekun, MD
  • University of Tennessee Health Science Center
  • Methodist Medical Group
Trastornos convulsivos
Chris G. Adigun, MD
  • Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
Trastornos de las uñas
Anuj Aggarwal, MD
  • Stanford University School of Medicine
Dolor
Emmanuel Akintoye, MD, MPH
  • Yale School of Medicine
Tumores cardíacos
Andrei V. Alexandrov, MD
  • The University of Tennessee Health Science Center
Accidente cerebrovascular (ictus)
Richard C. Allen, MD, PhD
  • University of Texas at Austin Dell Medical School
  • Texas Oculoplastics Consultants
Trastornos de la cavidad ocular (órbita), Trastornos de los párpados y de las lágrimas
Marie Altenburg, MD
  • The University of Chicago
Trastornos relacionados con el colesterol
Gil Amarilyo, MD
  • Tel Aviv University
  • Schneider Children’s Medical Center of Israel
Síndromes hereditarios de fiebre periódica
Parswa Ansari, MD
  • Hofstra Northwell-Lenox Hill Hospital, New York
Trastornos anales y rectales, Hemorragia digestiva, Urgencias gastrointestinales
Brian Appleby, MD
  • Case Western Reserve University
  • National Prion Disease Pathology Surveillance Center
Enfermedades por priones
Noel A. Armenakas, MD
  • Weill Cornell Medical School
  • New York Presbyterian Hospital
  • Hofstra University
  • Lenox Hill Hospital
Lesiones de las vías urinarias y de los genitales
Guy P. Armstrong, MD
  • Waitemata District Health Board and Waitemata Cardiology, Auckland
  • North Shore Hospital, Auckland
Endocarditis, Valvulopatías
Thomas Arnold, MD
  • Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
Mordeduras y picaduras
Evelyn Attia, MD
  • Columbia University Medical Center
  • Weill Cornell Medical College, Cornell University
  • New York State Psychiatric Institute
  • Columbia University Medical Center
  • New York-Presbyterian Hospital
Trastornos de la conducta alimentaria
Haya Aziz, MD
  • McGill University
Ateroesclerosis
Sarah M. Bagley, MD, MSc
  • Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine
  • Boston Medical Center
Problemas de salud en adolescentes
Debra Bakerjian, PhD, APRN
  • University of California Davis
Prestación de atención sanitaria a las personas de edad avanzada
Lauren A. Baldassarre, MD
  • Yale School of Medicine
Tumores cardíacos
Arcangela Lattari Balest, MD
  • University of Pittsburgh, School of Medicine
  • Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC
Problemas generales del recién nacido, Problemas pulmonares y respiratorios en recién nacidos
Meredith Barad, MD
  • Stanford Health Care
Dolor
Robert A. Barish, MD, MBA
  • University of Illinois at Chicago
  • University of Illinois Hospital and Health Sciences System
  • Association of Academic Health Centers (AAHC)
  • Economic Club of Chicago
  • Institute of Medicine Chicago
Mordeduras y picaduras
Jennifer M. Barker, MD
  • Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
Síndromes de insuficiencia poliglandular
John W. Barnhill, MD
  • New York-Presbyterian Hospital
  • Weill Cornell Medical College
  • Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons
Ansiedad y trastornos relacionados con el estrés
Michael Bartel, MD, PhD
  • Fairfax, VA
Biología del aparato digestivo, Pancreatitis
Joel A. Baum, MD
  • Icahn School of Medicine at Mount Sinai
Enfermedad diverticular
Lee B. Beerman, MD
  • Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
Defectos cardíacos congénitos
Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc
  • University of Colorado
  • Children's Hospital Colorado
Defectos congénitos del tracto digestivo, Trastornos gastrointestinales en niños, Problemas gastrointestinales (GI) y hepáticos en recién nacidos
Julia Benedetti, MD
  • Harvard Medical School
  • Lahey Hospital & Medical Center
Biología de la piel, Hipersensibilidad y trastornos cutáneos reactivos, Radiación solar y lesiones de la piel
James R. Berenson, MD
  • Institute for Myeloma and Bone Cancer Research
Trastornos de las células plasmáticas
John L. Berk, MD
  • Amyloidosis Center, Boston University Medical Center
Amiloidosis
Barbara J. Berkman, DSW, PhD
  • Columbia University School of Social Work
Maltrato a personas mayores, Cuestiones sociales que afectan a las personas mayores
Rajeev Bhatia, MD
  • Phoenix Children's Hospital
  • University of Arizona College of Medicine
Trastornos respiratorios en los lactantes y los niños
Shilpa N Bhupathiraju, PhD
  • Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital
  • Harvard T.H. Chan School of Public Health
Introducción a la nutrición, Desnutrición
Mark H. Bilsky, MD
  • Weill Medical College of Cornell University
  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Tumores del sistema nervioso
Jurij R. Bilyk, MD
  • Thomas Jefferson University Hospital
  • Wills Eye Hospital
Lesiones oculares
Donald W. Black, MD
  • University of Iowa, Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine
  • Iowa City Veterans Affairs Medical Center
Intolerancia ambiental idiopática
Steven D. Blatt, MD
  • State University of New York, Upstate Medical University
  • State University of New York, Upstate Medical University
Aspectos sociales que afectan a los niños y a sus familias
Marcy B. Bolster, MD
  • Harvard Medical School
  • Massachusetts General Hospital
Osteoporosis
Herbert L. Bonkovsky, MD
  • Wake Forest University School of Medicine
  • Atrium Health Wake Forest Baptist
Porfirias
Hayley L. Born, MD, MS
  • Columbia University
Trastornos de la laringe
Laura Boucai, MD
  • Weill Cornell Medical College
  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Trastornos de la glándula tiroidea
Christopher J. Brady, MD
  • Larner College of Medicine, University of Vermont
Síntomas de los trastornos oculares
Pamela Brock, MS, CGC
  • The Ohio State University
Síndromes de neoplasia endocrina múltiple
George R. Brown, MD
  • East Tennessee State University
  • East Tennessee State University
Parafilias y trastornos parafílicos, Incongruencia de género y disforia de género, Sexualidad
Erika F. Brutsaert, MD
  • New York Medical College
  • Westchester Medical Center, Department of Medicine, Division of Endocrinology
Diabetes mellitus y otros trastornos del metabolismo de la glucosa sanguínea
Todd M. Bull, MD
  • University of Colorado, Pulmonary and Critical Care
Embolia pulmonar
Emily E. Bunce, MD
  • Wake Forest School of Medicine
Síntomas durante el embarazo
Vatinee Y. Bunya, MD, MSCE
  • Scheie Eye Institute at the University of Pennsylvania
Trastornos de la córnea
Larry M. Bush, MD, FACP
  • Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University
  • University of Miami-Miller School of Medicine
Biología de las enfermedades infecciosas, Infecciones bacterianas: introducción, Infecciones bacterianas: bacterias anaerobias, Infecciones bacterianas: bacterias gramnegativas, Infecciones bacterianas: bacterias grampositivas, Infecciones bacterianas: espiroquetas, Las infecciones meningocócicas, Diagnóstico de las enfermedades infecciosas
Jerrold T. Bushberg, PhD, DABMP, DABSNM
  • The National Council on Radiation Protection and Measurements
  • School of Medicine, University of California, Davis
Lesiones causadas por la radiación
Edward R. Cachay, MD, MAS
  • Mayo Clinic, Arizona
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Andrew Calabria, MD
  • The Children's Hospital of Philadelphia
  • Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Trastornos hormonales en niños
Danielle Campagne, MD
  • University of California, San Francisco
  • University of California, San Francisco - Fresno
  • American Ambulance
Luxaciones, Fracturas, Esguinces y otras lesiones de partes blandas
John D. Carmichael, MD
  • Keck School of Medicine of the University of Southern California
  • USC Pitutiary Center, Keck School of Medicine of the University of Southern California
Trastornos de la hipófisis
Damien Wilson Carter, MD
  • Tufts University School of Medicine
  • Maine Medical Center
Quemaduras
Thomas Cascino, MD, MSc
  • Michigan Medicine, University of Michigan
Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares
Frances E. Casey, MD, MPH
  • NYU Grossman Long Island School of Medicine
Planificación familiar
Michael F. Cellucci, MD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Deshidratación y fluidoterapia en niños
Thenappan Chandrasekar, MD
  • University of California, Davis
  • VA Northern California HCS
Cáncer de riñón y del aparato genitourinario
Julia F. Charles, MD, PhD
  • Brigham and Women's Hospital
  • Harvard Medical School
Enfermedad ósea de Paget
John J. Chen, MD, PhD
  • Mayo Clinic
Trastornos del nervio óptico
Alan G. Cheng, MD
  • Stanford University
Trastornos de la boca y la garganta
Lydia Choi, MD
  • Karmanos Cancer Center
  • Wayne State School of Medicine
Trastornos mamarios, Cáncer de mama
Paul H. Chung, MD
  • Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Diagnóstico de los trastornos del riñón y de las vías urinarias
Erin G. Clifton, PhD
  • University of Michigan
Violencia doméstica y agresiones sexuales
Elizabeth L. Cobbs, MD
  • George Washington University
  • Washington DC Veterans Administration Medical Center
Muerte y agonía
Rafael Antonio Ching Companioni, MD
  • HCA Florida Gulf Coast Hospital
  • Alabama College of Osteopathic Medicine
Enfermedad diverticular, Enfermedad inflamatoria intestinal
Allison Conn, MD
  • Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women
Función y disfunción sexual en la mujer
James C. Connors, DPM
  • Kent State University College of Podiatric Medicine
Problemas en los pies y los tobillos
Deborah M. Consolini, MD
  • Thomas Jefferson University Hospital
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Cuidados en recién nacidos y lactantes, Supervisión de la salud en los niños sanos, Síntomas en los lactantes y niños
André V Coombs, MBBS
  • University of South Florida
  • HCA Florida Kendall Hospital
Cirugía
Elizabeth Coon, MD
  • Mayo Clinic
Trastornos del sistema nervioso autónomo
William Coryell, MD
  • University of Iowa Carver College of Medicine
Trastornos del estado de ánimo
Jimena Cubillos, MD
  • University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Defectos congénitos de las vías urinarias y de los genitales
Deepan S. Dalal, MD, MPH
  • Brown University
Trastornos de los músculos, las bolsas sinoviales y los tendones
David C. Dale, MD
  • University of Washington
  • University of Washington Medical Center
Trastornos de los glóbulos blancos (leucocitos)
Daniel F. Danzl, MD
  • University of Louisville School of Medicine
Lesiones producidas por el frío
Shinjita Das, MD MPH
  • Massachusetts General Hospital
  • Harvard Medical School
Alteraciones de la pigmentación, Psoriasis y trastornos de descamación, Trastornos de la sudoración
Michael H. Davidson, MD, FACC, FNLA
  • University of Chicago Medicine, Pritzker School of Medicine
Trastornos relacionados con el colesterol
Keara N. DeCotiis, MD
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
  • Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Incontinencia urinaria en niños
Peter J. Delves, PhD
  • University College London, London, UK
Biología del sistema inmunitario
Matt Demczko, MD
  • Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia
Trastornos metabólicos hereditarios
Annabelle de St. Maurice, MD, MPH
  • UCLA, David Geffen School of Medicine
  • LA County Department of Public Health
Infecciones de los recién nacidos
Rebecca Dezube, MD, MHS
  • Johns Hopkins University
Biología de los pulmones y de las vías respiratorias, Síntomas de los trastornos pulmonares, Diagnóstico de los trastornos pulmonares
Deepinder K. Dhaliwal, MD, L.Ac
  • University of Pittsburgh School of Medicine
  • UPMC Eye Center
  • University of Pittsburgh
Trastornos de la refracción
Matthew D. Di Guglielmo, MD, PhD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Nemours Children's Health
Incontinencia fecal en niños
Joel E. Dimsdale, MD
  • University of California, San Diego
Trastornos somáticos y trastornos relacionados
James G. H. Dinulos, MD
  • Geisel School of Medicine at Dartmouth
  • University of Connecticut
Trastornos de la cornificación, Infecciones cutáneas parasitarias, Infecciones víricas de la piel
James D. Douketis, MD
  • McMaster University
  • McMaster University
Trastornos del sistema linfático, Trastornos venosos
Antonette T. Dulay, MD
  • Main Line Health System
  • Axia Women’s Health
Complicaciones del embarazo
Jeffrey S. Dungan, MD
  • Northwestern University, Feinberg School of Medicine
Detección de trastornos genéticos antes y durante el embarazo
Josephine Elia, MD
  • Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Trastornos de la salud mental en niños y adolescentes
Ashkan Emadi, MD, PhD
  • West Virginia University School of Medicine, Robert C. Byrd Health Sciences Center
  • WVU Cancer Institute
Leucemias
B. Mark Evers, MD
  • Markey Cancer Center, University of Kentucky
  • University of Kentucky Department of Surgery
Tumores neuroendocrinos gastrointestinales y pancreáticos
Stephen J. Falchek, MD
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Defectos congénitos del cerebro y de la médula espinal
Mark A. Farber, MD, FACS
  • University of North Carolina
  • University of North Carolina Aortic Network
Enfermedades de la aorta y sus ramas
Abimbola Farinde, PhD, PharmD
  • Columbia Southern University, Orange Beach, AL
  • Colorado State University Global
Farmacodinámica
Michael A. Ferguson, MD
  • Harvard Medical School
  • Boston Children's Hospital
Hipertensión arterial en niños
James Fernandez, MD, PhD
  • Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
  • Louis Stokes VA Medical Center, Wade Park
  • Cleveland Clinic
Reacciones alérgicas y otros trastornos de hipersensibilidad, Inmunodeficiencias
Teodoro Ernesto Figueroa, MD
  • Nemours/A.I. duPont Nemours Hospital for Children
  • Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Incontinencia urinaria en niños
Nowell M. Fine, MD, SM
  • Libin Cardiovascular Institute, Cumming School of Medicine, University of Calgary
Insuficiencia cardíaca
Michael B. First, MD
  • Columbia University
  • New York State Psychiatric Institute
Introducción al cuidado de la salud mental
Eric J. Formeister, MD, MS
  • Dept. of Head and Neck Surgery and Communication Sciences, Duke University School of Medicine
Biología de los oídos, la nariz y la garganta, Síntomas de las enfermedades del oído
Joseph D Forrester, MD, MSc
  • Stanford University
  • Stanford Healthcare
Bacteriemia, sepsis y choque séptico
Mark Freedman, MD, MSc
  • University of Ottawa
  • Ottawa Hospital-General Campus
Diagnóstico de los trastornos cerebrales, medulares y nerviosos, Síntomas de los trastornos cerebrales, medulares y nerviosos, Biología del sistema nervioso
Marvin P. Fried, MD
  • Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Síntomas de las enfermedades de la nariz y la garganta, Trastornos de la nariz y de los senos paranasales
Lara A. Friel, MD, PhD
  • University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
Embarazo complicado por la enfermedad
Enrica Fung, MD, MPH
  • Loma Linda University School of Medicine
  • VA Loma Linda Healthcare System
Trastornos quísticos del riñón
Robert Peter Gale, MD, PhD, DSC(hc)
  • Imperial College London
  • Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College
Introducción al cáncer, Prevención y tratamiento del cáncer
James Garrity, MD
  • Mayo Clinic College of Medicine and Science
Biología de los ojos
Gloria F. Gerber, MD
  • Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Anemia
Mark T. Gladwin, MD
  • University of Maryland School of Medicine
  • University of Maryland, Baltimore
Hipertensión pulmonar
Stephen Gluckman, MD
  • Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
Síndrome de fatiga crónica
Oluwatosin Goje, MD, MSCR
  • Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
  • Obstetrics, Gynecology, and Women's Health Institute, Cleveland Clinic
Vaginitis, cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica
Steven A. Goldman, MD, PhD
  • Sana Biotechnology
  • University of Copenhagen Faculty of Medicine
  • University of Rochester Medical Center
Tumores del sistema nervioso
Stuart B. Goodman, MD, PhD
  • Stanford University
Osteonecrosis
Jonathan Gotfried, MD
  • Lewis Katz School of Medicine at Temple University
  • Main Line Health, Bryn Mawr, PA
Síntomas de los trastornos digestivos, Diagnóstico de los trastornos digestivos, Gastroenteritis
Evan G. Graber, DO
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
  • Sydney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Crecimiento y desarrollo
Renee Gresh, DO
  • Nemours A.I. duPont Hospital for Children
Cáncer infantil
William R. Grier, MD
  • University of Maryland School of Medicine
Rehabilitación en las enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias
Ashley B. Grossman, MD
  • University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College
  • St Bartholomew’s Hospital and the London School of Medicine
Trastornos de las glándulas suprarrenales
Ravindu Gunatilake, MD
  • Valley Perinatal Services
  • Creighton University School of Medicine-Phoenix
Medicación y consumo de sustancias durante el embarazo
Jessica I. Gupta, MD
  • University of Michigan Health
Biología del corazón y de los vasos sanguíneos
James Peter Adam Hamilton, MD
  • Johns Hopkins University School of Medicine
  • Johns Hopkins Medicine
Exceso de hierro
Mickie Hamiter, MD
  • Tampa Bay Hearing and Balance Center
Trastornos del oído interno, Pérdida de audición y sordera
Margaret R. Hammerschlag, MD
  • State University of New York Downstate Medical Center
Infecciones por clamidias y micoplasmas
L. Aimee Hechanova, MD
  • Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Diálisis, Trastornos de los túbulos renales
Robert P. Heine, MD
  • Wake Forest School of Medicine
  • Wake Forest Baptist Health
Síntomas durante el embarazo
Bernard J. Hennessy, DDS
  • Texas A&M University, College of Dentistry
Síntomas de los trastornos orales y dentales, Trastornos de los labios y la lengua, Trastornos dentales
Martin Hertl, MD, PhD
  • Rush University Medical Center
Trasplante
Linda L. Hill, MD, MPH
  • Herbert Wertheim School of Public Health, UC San Diego
La conducción en la tercera edad
Kelly R. Hodges, MD
  • Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women
Función y disfunción sexual en la mujer
Brian D. Hoit, MD
  • Case Western Reserve University School of Medicine
  • Harrington Heart and Vascular Institute
Enfermedad pericárdica (del pericardio) y miocarditis
Peter Hountras, MD
  • University of Colorado
Embolia pulmonar
Frank Hu, MD, MPH, PhD
  • Harvard T.H. Chan School of Public Health
Introducción a la nutrición, Desnutrición
Juebin Huang, MD, PhD
  • Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center
Disfunción cerebral, Delirio y demencia
Michael C. Iannuzzi, MD, MBA
  • Henry Ford Hospital
  • GeneToBe LLC
Sarcoidosis
Talha H. Imam, MD
  • University of Riverside School of Medicine
  • Kaiser Permanente Fontana Medical Center
Infecciones urinarias (IU)
Zacharia Isaac, MD
  • Brigham and Women's Hospital
  • Spaulding Rehabilitation Hospital
Rehabilitación
Manuel Izquierdo, DO
  • Wake Forest Baptist Health
Asma
Whitney Jackson, MD
  • University of Colorado School of Medicine
  • University of Colorado School of Medicine
Hepatopatía alcohólica, Trastornos vasculares del hígado
Harry S. Jacob, MD, DHC
  • University of Minnesota Medical School
  • HemOnc Today
Trastornos esplénicos
Efia S. James, MD, MPH
  • Bergen New Bridge Medical Center
Enfermedades pulmonares ambientales y ocupacionales
Taha A. Jan, MD
  • Vanderbilt University Medical Center
Trastornos del oído medio
Masaya Jimbo, MD, PhD
  • Thomas Jefferson University Hospital
Función y disfunción sexual en los hombres, Biología del aparato reproductor masculino
Arif Jivan, MD, PhD
  • Northwestern University Feinberg School of Medicine
Arteriopatía coronaria (coronariopatía)
Larry E. Johnson, MD, PhD
  • University of Arkansas for Medical Sciences
  • University of Arkansas for Medical Sciences
Minerales, Vitaminas
Brian D. Johnston, Exercise Specialist
  • International Association of Resistance Training
  • Prescribed Exercise Clinics
Ejercicio y forma física
Jaime Jordan, MD
  • UCLA School of Medicine
  • Ronald Reagan UCLA Medical Center
Primeros auxilios
Daniel B. Kaplan, PhD, LICSW
  • Adelphi University School of Social Work
  • University of Michigan Certificate in Advanced Clinical Dementia Practice
Maltrato a personas mayores, Cuestiones sociales que afectan a las personas mayores
Sophie Katz, MD, MPH
  • Vanderbilt University Medical Center
COVID-19, Virus respiratorios
Kenneth M. Kaye, MD
  • Harvard Medical School
  • Brigham and Women's Hospital
Infecciones por el virus del herpes
Robert L. Keith, MD
  • Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
  • Rocky Mountain Regional VA Medical Center, VA Eastern Colorado HealthCare System
Tumores pulmonares
Sarah F. Keller, MD, MA
  • Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases
Artritis por pirofosfato cálcico y gota
Jonette E. Keri, MD, PhD
  • University of Miami, Miller School of Medicine
  • Miami VA Hospital
Tratamiento de los trastornos cutáneos, Acné y trastornos relacionados
Shubhangi Kesavan, MD
  • Cleveland Clinic Learner College of Medicine, Case Western Reserve University
Diagnóstico de los trastornos ginecológicos, Síntomas de los trastornos ginecológicos
Bradley W. Kesser, MD
  • University of Virginia School of Medicine
Trastornos del oído externo
Mashal Khan, MD
  • NewYork-Presbyterian Hospital
  • Columbia University Medical Center
Trastornos relacionados con sustancias
Leila M. Khazaeni, MD
  • Loma Linda University School of Medicine
Diagnóstico de los trastornos oculares, Catarata, Trastornos oculares en niños
Charles Kilpatrick, MD, MEd
  • Baylor College of Medicine
Otras alteraciones ginecológicas, Prolapso de órganos pélvicos (POP), Fibromas
Lawrence S. Kirschner, MD, PhD
  • The Ohio State University
Síndromes de neoplasia endocrina múltiple
Gary D. Klasser, DMD
  • Louisiana State University School of Dentistry
Trastornos temporomandibulares
Robyn S. Klein, MD, PhD
  • University of Western Ontario
Infecciones cerebrales, Meningitis
Laura D Kramer, PhD
  • Wadsworth Center, New York State Department of Health
  • School of Public Health, State University of New York at Albany
Introducción a las infecciones virales
Balaji Krishnaiah, MD
  • The University of Tennessee Health Science Center
Accidente cerebrovascular (ictus)
Sonal Kumar, MD, MPH
  • Weill Cornell Medical College
Hepatitis
David J. Kuter, MD, DPhil
  • Harvard Medical School
  • Massachusetts General Hospital
Síntomas y diagnóstico de los trastornos de la sangre, Hemorragia debida a vasos sanguíneos anormales, Trastornos de las plaquetas
Kara C. LaMattina, MD
  • Boston University School of Medicine
  • Boston Medical Center
Uveítis y trastornos relacionados
Christopher J. LaRosa, MD
  • Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
  • Children’s Hospital of Philadelphia
Trastornos congénitos de los túbulos renales
Jennie York Law, MD
  • University of Maryland, School of Medicine
  • University of Maryland School of Medicine
Leucemias
Jennifer Le, PharmD, MAS, BCPS-ID, FIDSA, FCCP, FCSHP
  • Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego
Administración y cinética de los fármacos
Joyce Lee, MD, MAS
  • University of Colorado School of Medicine
Enfermedades pulmonares autoinmunitarias, Enfermedades pulmonares intersticiales
Tae Hoon Lee, MD
  • Icahn School of Medicine at Mount Sinai
  • James J. Peters VA Medical Center
Fibrosis y cirrosis del hígado
Bethany Lehman, DO
  • Cleveland Clinic Lerner College of Medicine
  • Cleveland Clinic Foundation
Infecciones de los huesos y de las articulaciones
Magda Lenartowicz, MD
  • Altais Health Solutions
  • Providence Hospice LA County
Prevención
John P. Leonard, MD
  • Weill Cornell Medicine
  • New York Presbyterian Hospital
Linfomas
Lori Lerner, MD
  • Boston University School of Medicine
Enfermedades benignas de la próstata
Michael C. Levin, MD
  • College of Medicine, University of Saskatchewan
Esclerosis múltiple y trastornos afines
Wendy S. Levinbook, MD
  • Hartford Dermatology Associates
Trastornos del pelo
Andrea R. Levine, MD
  • University of Maryland School of Medicine
Hipertensión pulmonar, Rehabilitación en las enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias
Shauna M. Levy, MD, MS
  • Tulane University School of Medicine
Obesidad y síndrome metabólico
James L. Lewis III, MD
  • Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
  • Nephrology Associates, PC, Birmingham, AL
Equilibrio ácido-básico, Equilibrio electrolítico, Trastornos paratiroideos, Equilibrio hídrico
Paul L. Liebert, MD
  • Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
Lesiones deportivas
Jane Liesveld, MD
  • James P. Wilmot Cancer Institute, University of Rochester Medical Center
Trastornos mieloproliferativos
Brian Linde, MD, MPH
  • Yale Occ and Env Medicine Program
Enfermedades pulmonares ambientales y ocupacionales
Christina C. Lindenmeyer, MD
  • Cleveland Clinic
  • Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
Biología del hígado y de la vesícula biliar
Sunny A. Linnebur, PharmD, BCPS, BCGP
  • Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Colorado
Envejecimiento y medicamentos
James H. Liu, MD
  • Case Western Reserve University School of Medicine
Endometriosis
Eve D Losman, MD, MHSA
  • University of Michigan School of Medicine
Violencia doméstica y agresiones sexuales
Andrew M. Luks, MD
  • University of Washington
  • University of Washington
Mal de altura
Lawrence R. Lustig, MD
  • Columbia University Medical Center and New York Presbyterian Hospital
Trastornos del oído interno
Kristle Lee Lynch, MD
  • Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
  • University of Pennsylvania
Trastornos esofágicos y de la deglución
Shalini S. Lynch, PharmD
  • University of California San Francisco School of Pharmacy
Introducción a los medicamentos, Factores que influyen en la respuesta del organismo a los fármacos, Fármacos sin receta médica
Joanne Lynn, MD, MA, MS
  • The George Washington University Medical Center
Muerte y agonía
Geetha Maddukuri, MD
  • Saint Louis University
  • VA St Louis Health Care System
Síntomas de los trastornos del riñón y de las vías urinarias
James M. Madsen, MD, MPH
  • University of Florida
  • U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD)
Armas que causan víctimas a gran escala
Mustafa A. Mafraji, MD
  • Rush University Medical Center
Pruebas de diagnóstico por la imagen habituales
Kenneth Maiese, MD
  • Rutgers University
  • National Heart, Lung, and Blood Institute
Coma y alteración de la consciencia
Zubair Malik, MD
  • Virtua Health System
Bezoares y cuerpos extraños del tubo digestivo, Malabsorción, Síndrome del intestino irritable
Anna Malkina, MD
  • University of California, San Francisco
Insuficiencia renal
Brian F. Mandell, MD, PhD
  • Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Investigación clínica y toma de decisiones médicas
Rita A. Manfredi, MD
  • George Washington University School of Medicine and Health Sciences
Muerte y agonía
Gordon Mao, MD
  • Indiana University School of Medicine
Traumatismos craneales, Lesiones medulares
Chelsea Marie, PhD
  • University of Virginia
Infecciones parasitarias: introducción, Infecciones parasitarias: cestodos (tenias), Infecciones parasitarias: protozoos y microsporidios intestinales, Infecciones parasitarias: lombrices intestinales (nemátodos), Infecciones parasitarias: trematodos, Infecciones parasitarias: protozoos extraintestinales
Bradley A. Maron, MD
  • University of Maryland School of Medicine
  • The University of Maryland Strategic Partnership
Hipertensión pulmonar
Daphne E. Smith Marsh, PharmD, BC-ADM, CDCES
  • University of Illinois at Chicago College of Pharmacy
  • Dept of Pharmacy Practice, UIC College of Pharmacy
Fármacos con nombre comercial patentado y fármacos genéricos
Peter Martin, MD
  • Weill Cornell Medicine
Linfomas
Robert S. McKelvie, MD, PhD
  • Western University
  • McMaster University
El deporte y el corazón
Jessica E. McLaughlin, MD
  • Medical University of South Carolina
Biología del aparato reproductor femenino
Jay Mehta, MD
  • Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania
  • The Children's Hospital of Pediatrics
Trastornos reumatológicos en niños
Sonia Mehta, MD
  • Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Trastornos de la retina
Joshua S. Mervis, MD
  • Tufts University School of Medicine
Úlceras de decúbito
Kevin Messacar, MD, PhD
  • University of Colorado Department of Pediatrics, Section of Infectious Diseases
Enterovirus
Denise Millstine, MD
  • Mayo Clinic
Medicina alternativa, complementaria e integrativa
L. Brent Mitchell, MD
  • Libin Cardiovascular Institute, University of Calgary
Arritmias
Kris M. Mogensen, MS, RD-AP
  • Department of Nutrition, Brigham and Women's Hospital
Apoyo nutricional
Julie S. Moldenhauer, MD
  • Children's Hospital of Philadelphia
  • The University of Pennsylvania Perelman School of Medicine
Complicaciones del parto, Cuidados posparto, Trabajo de parto y parto
Peter J. Moley, MD
  • Hospital for Special Surgery
  • Weill Cornell Medical College
Dolor lumbar y dolor cervical
Richard E. Moon, MD
  • Duke University Medical Center
  • Center for Hyperbaric Medicine and Environmental Physiology
Lesiones por submarinismo y aire comprimido
Sheldon R. Morris, MD, MPH
  • University of California San Diego
Infecciones de transmisión sexual (ITS)
Sam P. Most, MD
  • Stanford University Medical Center
Lesiones faciales
Christine Moutier, MD
  • American Foundation For Suicide Prevention
Conducta suicida y autolesiva
Jessian L. Muñoz, MD, PhD, MPH
  • Baylor College of Medicine
Embarazo normal
Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM
  • Harvard Medical School
  • Brigham and Women's Hospital/Dana-Farber Cancer Institute
Cánceres de piel
Edward A. Nardell, MD
  • Harvard Medical School
  • Brigham & Women's Hospital
  • T.H.Chan Harvard School of Public Health
Tuberculosis e infecciones relacionadas
Michelle Nessen, MD
  • Tulane University School of Medicine
Obesidad y síndrome metabólico
Eric Noyes, MD
  • University of Saskatchewan
  • Saskatchewan Movement Disorders Program
Trastornos del movimiento
Lukas M. Nystrom, MD
  • Cleveland Clinic Lerner College of Medicine and Case Western Reserve University
Tumores óseos y articulares
Frank O'Brien, MD
  • Washington University in St. Louis
  • Washington University School of Medicine
Trastornos del filtrado renal, Trastornos que afectan a las células tubulares del riñón
Adedamola A. Ogunniyi, MD
  • Harbor-UCLA Medical Center
  • David Geffen School of Medicine at University of California Los Angeles
Cinetosis
Gerald F. O’Malley, DO
  • Grand Strand Regional Medical Center
  • Sidney Kimmel School of Medicine, Thomas Jefferson University Hospital
Intoxicaciones o envenenamientos, Drogas ilegales e intoxicantes
Rika O’Malley, MD
  • Grand Strand Medical Center
Intoxicaciones o envenenamientos, Drogas ilegales e intoxicantes
Victor E. Ortega, MD, PhD
  • Mayo Clinic
  • Mayo Clinic Arizona Center for Individualized Medicine
Asma
Robert L. Owens, MD
  • University of California San Diego
Apnea del sueño
Quasar S. Padiath, MBBS, PhD
  • University of Pittsburgh
Genética
Federico E. Parodi, MD
  • University of North Carolina School of Medicine
Enfermedades de la aorta y sus ramas
Bhakti K. Patel, MD
  • University of Chicago
Insuficiencia respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria aguda
Avinash S. Patil, MD
  • University of Arizona College of Medicine
  • Valley Perinatal Services
Medicación y consumo de sustancias durante el embarazo
Richard D. Pearson, MD
  • University of Virginia School of Medicine
Infecciones parasitarias: protozoos extraintestinales
Alicia R. Pekarsky, MD
  • State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital
  • Upstate Medical University/Golisano Children’s Hospital
Maltrato y negligencia infantil
Joan Pellegrino, MD
  • Upstate Medical University
Defectos congénitos de la cara y el cráneo, Defectos congénitos de los huesos, las articulaciones y los músculos
Daniel M. Peraza, MD
  • Geisel School of Medicine at Dartmouth University
Enfermedades ampollosas
Cory Perugino, DO
  • Harvard Medical School
  • Massachusetts General Hospital
Enfermedad relacionada con IgG4
Frank Pessler, MD, PhD
  • Helmholtz Centre for Infection Research
Trastornos óseos en niños, Trastornos del tejido conjuntivo en niños
William A. Petri, Jr, MD, PhD
  • University of Virginia School of Medicine
  • University of Virginia
Infecciones parasitarias: introducción, Infecciones parasitarias: cestodos (tenias), Infecciones parasitarias: protozoos y microsporidios intestinales, Infecciones parasitarias: lombrices intestinales (nemátodos), Infecciones parasitarias: trematodos, Infecciones por rickettsias e infecciones relacionadas, Infecciones parasitarias: protozoos extraintestinales
Katharine Anne Phillips, MD
  • Weill Cornell Medical College
  • New York-Presbyterian Hospital
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
Tania J. Phillips, MD
  • Boston University School of Medicine
Úlceras de decúbito
JoAnn V. Pinkerton, MD
  • University of Virginia Health System
Menopausia, Trastornos menstruales y sangrados vaginales anómalos
Michael Joseph Pistoria, MEng, DO
  • Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Atención hospitalaria
Thaddeus Mason Pope, JD, PhD
  • Mitchell Hamline School of Law
Asuntos legales y éticos
Nina N. Powell-Hamilton, MD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Nemours
Introducción a los defectos congénitos, Anomalías cromosómicas y genéticas
Glenn M. Preminger, MD
  • Duke Comprehensive Kidney Stone Center
  • Duke University Medical Center
Biología de los riñones y de las vías urinarias, Obstrucción de las vías urinarias, Cálculos en las vías urinarias
Judith J. Prochaska, PhD, MPH
  • Stanford Prevention Research Center, Stanford University
  • Stanford Health Care
Consumo de tabaco
Levi D. Procter, MD
  • Virginia Commonwealth University School of Medicine
Presión arterial baja y choque (shock)
Christopher P. Raab, MD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Otros trastornos en lactantes y niños pequeños
Ronald Rabinowitz, MD
  • University of Rochester Medical Center
  • Golisano Children's Hospital at Strong
Defectos congénitos de las vías urinarias y de los genitales
Najib M Rahman, BMBCh MA (oxon) DPhil
  • University of Oxford
Trastornos pleurales y del mediastino
Alex Rajput, MD
  • University of Saskatchewan
  • Saskatchewan Movement Disorders Program
Trastornos del movimiento
Pedro T. Ramirez, MD
  • Houston Methodist Hospital
Cánceres del aparato reproductor femenino
Robert W. Rebar, MD
  • Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Infertilidad y aborto espontáneo recurrente
Carrie A. Redlich, MD, MPH
  • Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine
  • Department of Environmental Health Sciences Yale School of Public Health
Enfermedades pulmonares ambientales y ocupacionales
Wingfield E. Rehmus, MD, MPH
  • University of British Columbia
  • BC Children’s Hospital, Division of Dermatology
Infecciones bacterianas de la piel
Douglas J. Rhee, MD
  • University Hospitals/Case Western Reserve University
Glaucoma
David Richards, MD
  • University of Colorado School of Medicine
  • Denver Health Medical Center
Ahogamiento
Melvin I. Roat, MD, FACS
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Wills Eye Hospital
Trastornos de la conjuntiva y la esclerótica
Malcolm K. Robinson, MD
  • Harvard Medical School
  • Brigham and Women's Hospital
Apoyo nutricional
Michael Rubin, MDCM
  • New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Trastornos de los pares craneales, Trastornos de la unión craneocervical, Trastornos del nervio periférico y trastornos relacionados, Trastornos de la médula espinal, Distrofias musculares y trastornos relacionados
Sean R. Rudnick, MD
  • Wake Forest University School of Medicine
Porfirias
Thomas M. Ruenger, MD, PhD
  • Georg-August University of Göttingen, Germany
  • Lahey Hospital and Medical Center
Prurito y dermatitis
Atenodoro R. Ruiz, Jr., MD
  • The Medical City, Pasig City, Philippines
Malabsorción
Daniel P. Runde, MD, MME
  • University of Iowa Hospitals and Clinics
Lesiones causadas por electricidad y rayos
J. Mark Ruscin, PharmD, FCCP, BCPS
  • Southern Illinois University Edwardsville School of Pharmacy
Envejecimiento y medicamentos
John Safar, DDS, MAGD, ABGD
  • Texas A&M University College of Dentistry
Urgencias dentales
Birendra P. Sah, MD, FCCP
  • Upstate Medical University
Sarcoidosis
Yedidya Saiman, MD, PhD
  • Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Diagnóstico de los trastornos hepáticos, vesicales y biliares, Trastornos de la vesícula biliar y de las vías biliares
Gloria Salvo, MD
  • MD Anderson Cancer Center
Cánceres del aparato reproductor femenino
Vaishali Sanchorawala, MD
  • Boston University School of Medicine and Boston Medical Center
Amiloidosis
Christopher Sanford, MD, MPH, DTM&H
  • University of Washington
Viajes y salud
Ravindra Sarode, MD
  • The University of Texas Southwestern Medical Center
  • The University of Texas Southwestern Clinical Laboratory Services
Biología de la sangre, Transfusión de sangre
Clarence T. Sasaki, MD
  • Yale University School of Medicine
Trastornos de la laringe
Margot L. Savoy, MD, MPH
  • Lewis Katz School of Medicine at Temple University
  • American Academy of Family Physicians
Inmunización (vacunación)
Gregory Sawicki, MD, MPH
  • Harvard Medical School
  • Boston Children's Hospital
Fibrosis quística
Bradley A. Schiff, MD
  • Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
Cáncer de boca, nariz y faringe
Shira A. Schlesinger, MD, MPH
  • Harbor-UCLA Medical Center
  • Harbor-UCLA Medical Center
  • Newport Beach Fire Department
Paro cardíaco y reanimación cardiorrespiratoria
Richard J. Schwab, MD
  • University of Pennsylvania, Division of Sleep Medicine
  • Penn Sleep Center
Trastornos del sueño
Sanjay Sethi, MD
  • University at Buffalo, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences
Absceso pulmonar, Bronquitis aguda, Neumonía
Udayan K. Shah, MD, MBA
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Jefferson Health
Trastornos de los oídos, la nariz y la garganta en niños
Laura Shane-McWhorter, PharmD
  • University of Utah College of Pharmacy
Complementos dietéticos y vitaminas
Michael J. Shea, MD
  • Michigan Medicine at the University of Michigan
Biología del corazón y de los vasos sanguíneos, Síntomas de los trastornos cardiovasculares, Diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares
Patrick J. Shenot, MD
  • Thomas Jefferson University Hospital
Trastornos de la micción, Trastornos del pene y de los testículos
Stephen D. Silberstein, MD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Dolor de cabeza (cefalea)
Michael J. Smith, MD, MSCE
  • Duke University School of Medicine
Vacunación en niños
David Spiegel, MD
  • Stanford University School of Medicine
  • Stanford University School of Medicine
Trastornos disociativos
Aparna Sridhar, MD
  • UCLA Health
Trastornos en las primeras etapas del embarazo
Richard G. Stefanacci, DO, MGH, MBA
  • Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health
Envejecimiento del organismo, Envejecimiento y calidad de vida, Caídas en personas mayores, Trastornos de la marcha en personas de edad avanzada
Dan J. Stein, MD, PhD
  • University of Cape Town
Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados
Trevor Steinbach, MD
  • University of Colorado
Bronquiectasia y atelectasia
David R. Steinberg, MD
  • Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
  • University of Pennsylvania
Trastornos de la mano
Jan J. Stokosa, CP
  • American Prosthetics Institute, Ltd
  • Stokosa Prosthetic Clinic
Miembro protésico
Michael B. Streiff, MD
  • Johns Hopkins University School of Medicine
Coagulación excesiva, Trastornos hemorrágicos debidos a trastornos de la coagulación, Coagulación de la sangre
Tisha Suboc, MD
  • Rush University
Miocardiopatía
Stephen Brian Sulkes, MD
  • Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Problemas de comportamiento en niños, Trastornos del aprendizaje y del desarrollo
Rosalyn Sulyanto, DMD, MS
  • Boston Children's Hospital
  • Harvard School of Dental Medicine
Biología de la boca y de los dientes
Ranya N. Sweis, MD, MS
  • Northwestern University Feinberg School of Medicine
  • Northwestern Medicine - Bluhm Cardiovascular Institute
Arteriopatía coronaria (coronariopatía)
Zeba A. Syed, MD
  • Wills Eye Hospital
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Trastornos de la conjuntiva y la esclerótica
Carol Tamminga, MD
  • UT Southwestern Medical Dallas
Esquizofrenia y trastornos relacionados
David Tanen, MD
  • David Geffen School of Medicine at UCLA
  • Harbor-UCLA Medical Center
Trastornos producidos por el calor
Koon K. Teo, MBBCh, PhD
  • McMaster University
Arteriopatía periférica
Mary Territo, MD
  • David Geffen School of Medicine at UCLA
Trastornos de los glóbulos blancos (leucocitos)
Brenda L. Tesini, MD
  • University of Rochester School of Medicine and Dentistry
  • University of Rochester Medical Center
Poxvirus, Infecciones víricas frecuentes en lactantes y niños
George Thanassoulis, MD, MSc
  • McGill University
  • McGill University Health Center
Ateroesclerosis
Danielle Tholey, MD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Thomas Jefferson University Hospital
Manifestaciones clínicas de las enfermedades hepáticas, Fármacos e hígado, Tumores del hígado
Andrea D. Thompson, MD, PhD
  • University of Michigan
Síntomas de los trastornos cardiovasculares
James T. Ubertalli, DMD
  • Hingham, MA
Enfermedades periodontales
Nimish Vakil, MD
  • University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
Gastritis y úlcera gastroduodenal
Philbert Yuan Van, MD
  • US Army Reserve
  • Oregon Health and Science University
Traumatismos abdominales
Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP
  • Wellington Regional Medical Center
Diagnóstico de las enfermedades infecciosas, Biología de las enfermedades infecciosas, Infecciones bacterianas: introducción, Infecciones bacterianas: bacterias anaerobias, Infecciones bacterianas: bacterias gramnegativas, Infecciones bacterianas: bacterias grampositivas, Infecciones bacterianas: espiroquetas, Las infecciones meningocócicas
Paschalis Vergidis, MD, MSc
  • Mayo Clinic College of Medicine & Science
Infecciones por hongos (infecciones fúngicas, micosis)
M. Cristina Victorio, MD
  • Akron Children's Hospital
  • Northeast Ohio Medical University
Síndromes neurocutáneos en niños, Trastornos neurológicos en niños
Alexandra Villa-Forte, MD, MPH
  • Cleveland Clinic
El cuerpo humano, Biología del sistema musculoesquelético, Síntomas de los trastornos musculoesqueléticos, Diagnóstico de los trastornos musculoesqueléticos, Vasculitis
Anthony Villano, MD
  • Fox Chase Cancer Center
Tumores del aparato digestivo
Aaron E. Walfish, MD
  • Mount Sinai Medical Center
Enfermedad inflamatoria intestinal
B. Timothy Walsh, MD
  • College of Physicians and Surgeons, Columbia University
  • New York State Psychiatric Institute
Trastornos de la conducta alimentaria
Andrew W. Walter, MS, MD
  • Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
  • Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
Problemas sanguíneos en el recién nacido
Michael R. Wasserman, MD
  • California Association of Long Term Care Medicine
Aprovechamiento óptimo de la atención sanitaria, Síntomas inespecíficos
Geoffrey A. Weinberg, MD
  • Golisano Children’s Hospital
  • University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Infecciones bacterianas en lactantes y niños, Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en niños
Matthew R. Weir, MD
  • University of Maryland School of Medicine
Hipertensión arterial
Thomas G. Weiser, MD, MPH
  • Stanford University School of Medicine
Traumatismos torácicos
Brian J. Werth, PharmD
  • University of Washington School of Pharmacy
Antibióticos
Jayne R. Wilkinson, MD, MSCE
  • University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine
  • VA Medical Center
Caídas en personas mayores, Trastornos de la marcha en personas de edad avanzada
Robert A. Wise, MD
  • Johns Hopkins Asthma and Allergy Center
  • Johns Hopkins University School of Medicine
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
Kinanah Yaseen, MD
  • Cleveland Clinic
Enfermedades articulares, Enfermedades reumáticas sistémicas
Kee Kiat Yeo, MD
  • Harvard Medical School
  • Dana-Farber / Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center
Cáncer infantil
Kathleen Yip, MD
  • David Geffen School of Medicine at UCLA
Trastornos producidos por el calor
William F. Young, Jr, MD, MSc
  • Mayo Clinic College of Medicine
Biología del sistema endocrino
Thomas M. Yuill, PhD
  • University of Wisconsin-Madison
Arbovirus, arenavirus, filovirus
Zhiwei Zhang, MD
  • Loma Linda University School of Medicine
  • VA Loma Linda Healthcare System
Trastornos de los vasos sanguíneos de los riñones
Mark Zimmerman, MD
  • South County Psychiatry
  • Brown University School of Medicine
Trastornos de la personalidad