Inicio
/
Acerca de los Manuales MSD
/
Autores
/
brian appleby
/
Brian Appleby, MD
Afiliaciones
Professor, Departments of Neurology, Psychiatry, and Pathology
Case Western Reserve University
Director
National Prion Disease Pathology Surveillance Center
Capítulos y comentarios del manual
Capítulos
Enfermedades por priones