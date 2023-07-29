skip to main content
Shinjita Das, MD MPH

Especialidades y experiencia

  • Dermatology, Teledermatology

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX
  • Internship: Internal Medicine, Presbyterian Hospital, Dallas, TX
  • Residency: Dermatology, Harvard Combined Dermatology Residency Training Program, Boston, MA

Certificaciones

  • American Board of Dermatology

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

