Aaron E. Walfish, MD

Especialidades y experiencia

  • Gastroenterology

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY
  • Internship: Internal Medicine, Beth Israel Medical Center, New York, NY
  • Residency: Internal Medicine, Beth Israel Medical Center, New York, NY
  • Fellowship: Gastroenterology, Beth Israel Medical Center, New York, NY

Certificaciones

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Gastroenterology

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

