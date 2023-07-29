skip to main content
MSDManual MsdVersión para público general
Search icon

Andrea R. Levine, MD

Especialidades y experiencia

  • Critical Care, Pulmonary Medicine, Post-ICU Syndrome

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD
  • Residency: Internal Medicine, University of Maryland Medical Center, Baltimore, MD
  • Fellowship: Pulmonary, Allergy, and Critical Care, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
  • Masters: Epidemiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA

Certificaciones

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Critical Care Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Pulmonary Disease

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Gold Humanism Honors Society

Capítulos y comentarios del manual