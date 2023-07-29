Mark Zimmerman, MD
Especialidades y experiencia
- Psychiatry, Anxiety, Depression, Personality Disorders
Educación
- Medical School: University of Health Sciences, Chicago Medical School, Chicago, IL
- Residency: Psychiatry, Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, Philadelphia, PA
Certificaciones
- American Board of Psychiatry and Neurology – Psychiatry
Selección de premios, logros y publicaciones
- Director of the Rhode Island Methods to Improve Diagnostic Assessment and Services (MIDAS) Project
- Winokur Award, American Academy of Clinical Psychiatrists, 2016
- Marie Eldridge Research Award, American Psychiatric Association, 1994
- Lebensohn Award, American Association of General Hospital Psychiatrists, 1994
- Best Poster Award, Academy of Psychosomatic Medicine, 1994
- Editorial Board – Journal of Personality Disorders, Psychiatry Research, Journal of Nervous and Mental Disease, International Journal of Clinical and Health Psychology, Journal of Psychiatric Research, Journal of Clinical Psychiatry, Current Psychiatry,
- Over 400 articles in peer-reviewed journals
Capítulos y comentarios del manual