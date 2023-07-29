Bradley W. Kesser, MD
Especialidades y experiencia
- Otology, Neurotology, Hearing Loss, Aural Atresia
Educación
- Medical School: University of Virginia School of Medicine
- Residency: Otolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Virginia
- Fellowship: Otology-Neurotology, House Ear Clinic, Los Angeles, CA
Certificaciones
- American Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
- American Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery – Neurotology
Selección de premios, logros y publicaciones
- Diplomat, American Board of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
- University of Virginia Academy of Distinguished Educators
- Best Doctors in America, 2011-2021
- Co-author, Dizziness and Vertigo Across the Lifespan, Elsevier
- Past President, American Neurotology Society
Capítulos y comentarios del manual
Comentarios