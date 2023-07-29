Peter J. Delves, PhD
Especialidades y experiencia
- Immunology
Afiliaciones
- Emeritus Professor of Immunology, Division of Infection and Immunity, Faculty of Medical Sciences
- University College London, London, UK
Educación
- Doctorate: University of London
Selección de premios, logros y publicaciones
- Senior Fellow, The Higher Education Academy
- Over 85 articles in peer-reviewed journals
- Co-author, Roitt’s Essential Immunology, John Wiley and Sons
- Author, Immune System Online Course, Lecturio.com