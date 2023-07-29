skip to main content
Peter J. Delves, PhD

Especialidades y experiencia

  • Immunology

Afiliaciones

Educación

  • Doctorate: University of London

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Senior Fellow, The Higher Education Academy
  • Over 85 articles in peer-reviewed journals
  • Co-author, Roitt’s Essential Immunology, John Wiley and Sons
  • Author, Immune System Online Course, Lecturio.com

