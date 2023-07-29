skip to main content
Lee B. Beerman, MD

Especialidades y experiencia

  • Pediatric Cardiology, Congenital Heart Disease, Pediatric Electrophysiology

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA
  • Residency: Pediatrics, Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Pediatric Cardiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA

Certificaciones

  • American Board of Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Pediatric Cardiology

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Diplomate, American Board of Pediatrics
  • Fellow, American College of Cardiology
  • Former President, Pennsylvania chapter of the American College of Cardiology
  • America’s Top Doctors, 2002-2014
  • Pittsburgh Magazine Top Doctors, 2005-2011
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals

