Lee B. Beerman, MD
Especialidades y experiencia
- Pediatric Cardiology, Congenital Heart Disease, Pediatric Electrophysiology
Educación
- Medical School: University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA
- Residency: Pediatrics, Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA
- Fellowship: Pediatric Cardiology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA
Certificaciones
- American Board of Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Pediatric Cardiology
Selección de premios, logros y publicaciones
- Diplomate, American Board of Pediatrics
- Fellow, American College of Cardiology
- Former President, Pennsylvania chapter of the American College of Cardiology
- America’s Top Doctors, 2002-2014
- Pittsburgh Magazine Top Doctors, 2005-2011
- Over 60 articles in peer-reviewed journals
Capítulos y comentarios del manual