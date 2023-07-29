Ashley B. Grossman, MD
Especialidades y experiencia
- Endocrinology and metabolism, Metastatic neuroendocrine tumors, Endocrine oncology, Adrenal disorders
Educación
- Medical School: University of London
Selección de premios, logros y publicaciones
- Fellow, Royal College of Physicians
- Fellow, Academy of Medical Sciences
- Clinical Endocrinology Trust prize lecture, 2004
- European Society for Endocrinology Geoffrey Harris Prize, 2014
- Endocrine Society Outstanding International mentor Laureate 2020
- Over 550 articles in peer-reviewed journals
- Over 450 chapters and reviews
Capítulos y comentarios del manual