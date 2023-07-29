Jaime Jordan, MD
Especialidades y experiencia
- Emergency Medicine
Afiliaciones
- Associate Clinical Professor, Emergency Medicine
- UCLA School of Medicine
- Associate Program Director
- Ronald Reagan UCLA Medical Center
Educación
- Medical School: Albany Medical College
- Residency: Emergency Medicine, University of Pittsburgh Medical Center
- Fellowship: Medical Education, Harbor-UCLA Medical Center
Certificaciones
- American Board of Emergency Medicine
Selección de premios, logros y publicaciones
- Over 40 articles in peer-reviewed journals