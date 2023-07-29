skip to main content
Jaime Jordan, MD

Especialidades y experiencia

  • Emergency Medicine

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: Albany Medical College
  • Residency: Emergency Medicine, University of Pittsburgh Medical Center
  • Fellowship: Medical Education, Harbor-UCLA Medical Center

Certificaciones

  • American Board of Emergency Medicine

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Over 40 articles in peer-reviewed journals

Capítulos y comentarios del manual