Stephen Brian Sulkes, MD

Especialidades y experiencia

  • Pediatrics, Developmental-behavioral pediatrics, Neurodevelopmental disabilities

Afiliaciones

Educación

  • Medical School: Boston University School of Medicine, Boston, MA
  • Residency: Pediatrics, SUNY Upstate Medical Center, Syracuse, NY
  • Fellowship: Developmental Pediatrics, Boston Children's Hospital, Boston, MA

Certificaciones

  • American Board of Pediatrics – Developmental-Behavioral Pediatrics
  • American Board of Psychiatry and Neurology – Neurodevelopmental Disabilities

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Fellow, American Academy of Pediatrics
  • Outstanding Pediatric Faculty Teaching Award, 2000, 2001

