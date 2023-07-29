Brian D. Johnston, Exercise Specialist
Especialidades y experiencia
- Injury Rehab & Athletic Training
Afiliaciones
- Director of Education
- International Association of Resistance Training
- Director of Education
- Prescribed Exercise Clinics
Educación
- Exercise Science, Athletic Training
Selección de premios, logros y publicaciones
- Author of over 20 books, including Advanced Bodybuilding Methods and Strategies
- Contributor to Ironman Magazine
- Past Editor-in-Chief, Exercise Protocol and FITT Quarterly
Capítulos y comentarios del manual