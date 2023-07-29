honeypot link
skip to main content
Professional
Público general
Manual Msd
Versión para público general
TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
SÍNTOMAS
EMERGENCIAS
RECURSOS
COMENTARIO
ACERCA DE
TEMAS MÉDICOS
VIDA SALUDABLE
<
Autores
William Schuyler Jones, MD
Especialidades y experiencia
PAD, CAD, PCI
Afiliaciones
Professor of Medicine
Duke University Health System
Educación
MD - University of Arkansas for Medical Sciences
Certificaciones
RPVI
Interventional Cardiology
Capítulos y comentarios del manual
Capítulos
Trastornos de las arterias periféricas