Alicia R. Pekarsky, MD

Especialidades y experiencia

  • Pediatrics, Child Abuse and Neglect

Educación

  • Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
  • Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
  • Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY

Certificaciones

  • American Board of Pediatrics – General Pediatrics
  • American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics

Selección de premios, logros y publicaciones

  • Fellow, American Academy of Pediatrics

Capítulos y comentarios del manual