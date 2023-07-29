Alicia R. Pekarsky, MD
Especialidades y experiencia
- Pediatrics, Child Abuse and Neglect
Educación
- Medical School: SUNY Upstate Medical University, Syracuse, NY
- Residency: Pediatrics, St. Christopher's Hospital for Children, Philadelphia, PA
- Fellowship: Child Abuse, Upstate Medical University, Syracuse, NY
Certificaciones
- American Board of Pediatrics – General Pediatrics
- American Board of Pediatrics – Child Abuse Pediatrics
Selección de premios, logros y publicaciones
- Fellow, American Academy of Pediatrics
Capítulos y comentarios del manual