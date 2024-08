Dolore addominale cronico e dolore addominale ricorrente

In linea generale, quando il dolore addominale è presente da almeno 3 mesi, il paziente è già stato valutato da un medico e i disturbi tipici che provocano il dolore addominale ( see page Dolore addominale acuto) sono già stati identificati. Se la valutazione non ha consentito di identificare una causa entro questo termine, solo il 10% dei soggetti presenta un disturbo fisico specifico ( see table Cause fisiche e manifestazioni del dolore addominale cronico). Il restante 90% presenta la cosiddetta sindrome da dolore addominale mediato centralmente (precedentemente nota come dolore addominale funzionale).

La sindrome da dolore addominale mediato centralmente provoca dolore reale presente da oltre 6 mesi che interviene senza evidenze di uno specifico disturbo fisico o di un altro problema gastrointestinale (come l’ulcera peptica). Inoltre, non è correlato a un farmaco o a una tossina e non altera le abitudini intestinali (per esempio stipsi o diarrea). Quando il dolore addominale interessa soggetti che presentano abitudini intestinali alterate, si parla di sindrome dell’intestino irritabile (SII). Il dolore può essere intenso e generalmente interferisce con la vita del soggetto. Che cosa lo provochi esattamente non è noto. Tuttavia, i nervi del tratto digerente e l’asse cervello-intestino possono diventare ipersensibili a sensazioni (come i normali movimenti del tratto digerente) che nella maggior parte delle persone non provocano fastidio. Fattori genetici, stress quotidiani, personalità, situazioni sociali e disturbi mentali sottostanti (come depressione o ansia) possono tutti contribuire al dolore. Il dolore addominale cronico nei bambini può essere correlato a una richiesta di attenzione (ad esempio in coincidenza della nascita di un fratellino o sorellina oppure del trasloco della famiglia), stress legato all’inizio della scuola, intolleranza al lattosio o, in alcuni casi, abuso su minori.